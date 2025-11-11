پخش زنده
همزمان با آغاز فصل خواب زمستانی خفاشها، فعالیتهای غارنوردی و اکتشاف در آذربایجانغربی بهطور موقت متوقف شد. این اقدام در چارچوب پویش ملی «کلاهها روی زمین» و با هدف حفاظت از زیستگاههای خفاشها و جلوگیری از برهم خوردن دوره استراحت آنها انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حجت جباری، مدیرکل حفاظت محیطزیست آذربایجانغربی، گفت: فصل خواب زمستانی یکی از حساسترین دورههای زندگی خفاشهاست. در این زمان، فعالیت متابولیک بدنشان به حداقل میرسد و بیدار شدن ناگهانی میتواند انرژی آنها را به سرعت تحلیل برده و باعث مرگشان شود؛ بنابراین از ۲۰ آبان تا پایان فصل زمستان، ورود به غارهای زیستگاهی خفاشها باید متوقف یا به حداقل ممکن کاهش یابد.
او با اشاره به اهمیت اکولوژیک خفاشها افزود: این جانوران نقش مهمی در کنترل آفات کشاورزی، گردهافشانی و پراکنش دانهها دارند. حفاظت از خفاشها به معنای حفظ تعادل اکوسیستم و حتی تأمین امنیت غذایی است.
به گفته جباری، غارهای علیشیخ خوی و اشکوتان از مهمترین زیستگاههای خفاشها در استان هستند و ورود به این غارها در فصل خواب زمستانی بهشدت محدود شده است.
وی در ادامه از شناسایی ۵۷ غار در سطح استان خبر داد و گفت:برای تمام این غارها شناسنامه تهیه شده و تاکنون غارهای قلایچی و دوکچی در بوکان و غار شکریازی در سلماس بهعنوان غارهای درجهیک و غار سهولان مهاباد بهعنوان غار درجهدو طبقهبندی شدهاند.
مدیرکل محیطزیست استان تأکید کرد:در قالب پویش ملی "کلاهها روی زمین"، از همه گروههای غارنوردی، طبیعتگردان و فعالان محیطزیست دعوت میکنیم تا در این دوره حساس با ما همراه باشند تا خفاشها بتوانند فصل استراحت خود را بدون تنش سپری کنند.
آذربایجانغربی بهدلیل موقعیت خاص جغرافیایی و قرار گرفتن در محل تلاقی سه واحد زمینساختی زاگرس، البرز و فلات مرکزی، از مهمترین مناطق کوهستانی کشور بهشمار میرود.
تنوع ارتفاعی این استان از ۶۰۰ تا ۳۶۰۰ متر، زیستگاههای متنوعی از دشتها و تالابها تا کوهستانها و غارهای صخرهای پدید آورده است. همین ویژگیها سبب شده تاکنون ۱۵ گونه خفاش در این استان شناسایی شود که برخی از آنها در فهرست گونههای در معرض خطر انقراض قرار دارند.
با کاهش دما و فرارسیدن زمستان، خفاشها برای خواب زمستانی به غارهای تاریک و نسبتاً گرم پناه میبرند. هرگونه نور، صدا یا مزاحمت در این دوره میتواند انرژی ذخیرهشده بدن آنها را مصرف کرده و در نهایت منجر به مرگ گسترده در جمعیت این گونهها شود؛ از اینرو تعطیلی موقت غارنوردی در این فصل ضرورت دارد.