۴۹ درصد از تعهد اشتغال شهرستان اردستان محقق شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردستان گفت: امسال این شهرستان با ثبت ۴۲۱ فرصت شغلی در سامانه رصد رتبه نخست استان اصفهان را کسب کرده است.
وحید نقوی با اشاره به عملکرد دستگاههای اجرایی افزود: اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، مرکز فنی و حرفهای و شبکه بهداشت و درمان بیش از سهمیه تعیین شده در سامانه رصد، اشتغال ثبت کردهاند.
وی گفت: کمیته امداد، جهاد کشاورزی، صندوق کارآفرینی امید، بسیج، سپاه، میراث فرهنگی، راه و شهرسازی و اداره راهداری و حملونقل جادهای هنوز سهمیه خود را کامل ثبت نکردهاند.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردستان نیز گفت: تعدادی از واحدها به دلیل تخصیص نیافتن تسهیلات نتوانستهاند اشتغالی ثبت کنند، اما با رشد ۱۰ درصدی ثبت تعهدات در ماه گذشته و همکاری خوب بانکها، پیشبینی میشود رصد اشتغال تا پایان سال از ۱۰۰ درصد فراتر رود.