بیست و هشتمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی همزمان با سراسر کشور صبح امروز در مدارس هرمزگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: صد هزار دانش آموز، از سه هزار و ۹۰۰ مدرسه در این انتخابات شرکت کردند.
منوچهر ضیایی افزود: ۱۱ هزار تن به عنوان اعضای شوراهای دانش آموزی انتخاب میشوند.
وی گفت: پس از انتخابات شورای مدرسه، منطقه و استان، ۴ تن به عنوان نماینده در مجلس شورای دانش آموزی کشور انتخاب میشوند.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: با توجه به جمعیت مدارس، در کنار اعضای اصلی شورا ۲ تن به عنوان علی البدل معرفی میشوند.
منوچهر ضیایی افزود: شوراهای دانش آموزی به عنوان حلقه بین دانش آموزان و مسئولان مدرسه، نظرات و مطالبات را منتقل، و برای حل مسائل چاره اندیشی میکنند.