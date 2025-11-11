به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: صد هزار دانش آموز، از سه هزار و ۹۰۰ مدرسه در این انتخابات شرکت کردند.

منوچهر ضیایی افزود: ۱۱ هزار تن به عنوان اعضای شورا‌های دانش آموزی انتخاب می‌شوند.

وی گفت: پس از انتخابات شورای مدرسه، منطقه و استان، ۴ تن به عنوان نماینده در مجلس شورای دانش آموزی کشور انتخاب می‌شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: با توجه به جمعیت مدارس، در کنار اعضای اصلی شورا ۲ تن به عنوان علی البدل معرفی می‌شوند.

بیشتر بخوانید:بهره برداری از دو مدرسه در بندرخمیر

منوچهر ضیایی افزود: شورا‌های دانش آموزی به عنوان حلقه بین دانش آموزان و مسئولان مدرسه، نظرات و مطالبات را منتقل، و برای حل مسائل چاره اندیشی می‌کنند.