مدیر کل هواشناسی خوزستان برای روز‌های آینده، افزایش غلظت آلاینده‌ها و غبار صبحگاهی و افزایش ابرناکی در برخی نقاط استان پیش بینی کرد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده جوی پایدار تا پایان هفته در استان است، بنابراین افزایش غلظت آلاینده‌ها و غبارصبحگاهی در شهر‌های صنعتی و بزرگ خوزستان همچنان مورد انتظار است.

وی افزود: تا پایان هفته با استقرار جریانات جنوبی شاهد افزایش ابرناکی در اغلب نقاط استان و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی در سواحل، مناطق جنوبی و تا حدودی بخش‌های مرکزی و غربی و به ویژه جاده‌های مواصلاتی جنوبی استان خواهیم بود.

سبزه زاری اظهار داشت: دمای روزانه تا پایان هفته تغییر محسوسی ندارد و سپس از اوایل هفته آینده روند کاهشی دما مورد انتظار است.

مدیر کل هواشناسی خوزستان می‌گوید: در شبانه روز گذشته هویزه با دمای ۳۳ و ایذه با دمای ۶.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۳۲.۸ و کمینه دمای ۱۱.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.