نخستین دفتر هواشناسی بندری کشور در مازندران راه اندازی میشود
تفاهمنامه راهاندازی نخستین دفتر هواشناسی بندری کشور و ایستگاه پایش دریایی در سواحل مازندران امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیر کل بنادر و دریانوردی مازندران در نشست شورای اقتصادی مازندران در ساری گفت: تفاهمنامه راهاندازی نخستین دفتر هواشناسی بندری کشور و ایستگاه پایش دریایی در سواحل استان بین ادارات بنادر و دریانوردی و هواشناسی استان امضا شده است
سعید کیاکجوری افزود: مقرر شد این دفتر در سواحل فریدونکنار به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، تراکم بالای فعالیتهای صیادی در منطقه و رونق حملونقل دریایی راه اندازی شود.
او با بیان اینکه راه اندازی این دفتر سبب افزایش ایمنی دریانوردی و کاهش مخاطرات طبیعی سواحل شمال کشور خواهد شد، ادامه داد: این ایستگاه هواشناسی، وضعیت هوا، جهت و سرعت باد، ارتفاع موج و دمای سطح آب را به صورت لحظهای گزارش و دادهها را در اختیار مراکز پیشبینی هواشناسی، بنادر و مدیریت بحران قرار میدهد
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران گفت: سامانههایی که در این دفتر و ایستگاه بکار گرفته میشود و زیرساختهای مشترک خدمات پایه و پشتیبانی فنی آن بومی است.
مازندران سه بندر امیرآباد بهشهر، نوشهر و فریدونکنار دارد.