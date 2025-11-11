پخش زنده
رئیس پلیس راهور تهران گفت: از ابتدای سال تا کنون بیش از یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار خودرو به دلیل تخلفات حادثهساز در تهران اعمال قانون شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سید ابوالفضل موسویپور، گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از یکمیلیون و ۳۵۰هزار تخلف حادثهساز در معابر پایتخت ثبت و اعمال قانون شده است. وی با اشاره به چهار تخلف مهم و پرخطر، آمار دقیق آنها را تشریح کرد و نسبت به پیامدهای جدی این رفتارهای رانندگی هشدار داد.
سردار موسوی پور گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲٫۱۰۴ مورد تخلف حرکات نمایشی مانند دور زدن ناگهانی یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ ثبت شده است این رفتارها نهتنها جان راننده را تهدید میکند، بلکه میتواند در کسری از ثانیه جان عابران و سایر رانندگان را نیز به خطر اندازد.
وی ادامه داد: بیش از ۱۶٫۶۰۲ مورد تخلف سرعت غیرمجاز بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت گزارش شده است.
سردار موسوی پور افزود: در مجموع ۴٫۳۹۵ مورد تخلف سبقت غیرمجاز نیز ثبت شده است. این تخلف یکی از اصلیترین عوامل تصادفات روبهرو در جادههای دوطرفه است که معمولاً خسارات سنگین و تلفات جانی بههمراه دارد و در ادامه بیش از ۸۴٫۰۳۱ مورد اعمال قانون حرکت بطور مارپیچ گزارش شده است حرکت مارپیچ، کنترل خودرو را دشوار کرده و باعث ایجاد شرایط ناایمن برای رانندگان دیگر میشود.
سردار موسوی پور افزود: تداوم چنین رفتارهایی نهتنها خسارات جانی، بلکه هزینههای سنگین اقتصادی و اجتماعی برای شهروندان و نظام سلامت به همراه دارد.
به گفته وی، آموزش فرهنگ رانندگی ایمن از سنین پایین و افزایش نظارت هوشمند میتواند نقش مهمی در کاهش این آمار ایفا کند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ضمن تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی اعلام کرد: رعایت سرعت مجاز، پرهیز از حرکات نمایشی، اجتناب از سبقت غیرمجاز و حرکت منظم در مسیرهای تعیینشده، از مهمترین الزامات ایمنی ترافیک است. بیتوجهی به این موارد، تهدیدی جدی برای جان رانندگان، سرنشینان و سایر کاربران معابر محسوب میشود. از تمامی رانندگان انتظار میرود با پایبندی به مقررات، نقش مؤثری در ارتقای نظم و امنیت ترافیکی و کاهش حوادث ناگوار ایفا کنند.
