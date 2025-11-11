به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ هادی مومن نسب در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به شیوع تب برفکی در برخی از واحد‌های دامی کشور گفت: برای جبران کاهش تولید، تا سه ماه آینده به تدریج هزار تن گوشت قرمز به استان وارد می‌شود.

وی با بیان اینکه خشکسالی‌ها نیز باعث کاهش میزان نهاده‌ها و افزایش قیمت آنها شد افزود: روزانه ۲ هزار تن نهاده‌های دامی شامل جو، ذرت، و سویا مورد نیاز استان است که در مرحله تامین قرار دارد.

مومن نسب به وضع متعادل و خوب جوجه ریزی و تولید گوشت مرغ هم اشاره کرد و گفت: مصرف گوشت مرغ استان روزانه ۵۰ تن است که در تلاشیم با تامین نهاده ها، قیمت مرغ را تا پایان سال با نرخ ۱۳۹ هزار تومان عرضه کنیم.

وی در خصوص تامین برنج مورد نیاز استان گفت: در زمینه برنج هندی مشکلی وجود ندارد، اما در زمینه برنج پاکستانی کمی تقاضا بالاتر است و برای این نوع برنج هم سهم قابل توجهی در حال تامین است و با ورود برنج پاکستانی پیش بینی می‌شود قیمت این نوع برنج کاهش یابد.

مصرف برنج استان ماهانه حدود ۴ هزار و ۵۰۰ تن است.