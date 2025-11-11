به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در سومین نشست بررسی چالش‌ها و راهکارهای مدیریت بیمارمحور دیابت در ایران در ستاد دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گفت: در دنیا ۶٠٠ میلیون دیابتی داریم و ٢٠۵٠ این عدد به ٨۵٠ میلیون می رسد، دیابت مثل یک کوه یخی است که نوک آن بیرون است و ما بقی زیر آب است و یک زخم کوچک با بررسی معلوم می‌شود که به استخوان رسیده و وضعیت بیمار وخیم است.

وی افزود: دیابت و بیمار، دیابت و خانواده، دیابت و محیط کار، دیابت و اقتصاد، دیابت و حاکمیت در درمان و سلامت باید مورد توجه قرار گیرد و این بیماری یک تریلیون دلار هزینه به جهان تحمیل و هر ١٠ ثانیه یک نفر در جهان بر اثر دیابت فوت می‌کند.در قدم اول مشارکت جویی از مردم است، میزان شیوع چربی خون بالا و چاقی بالای ۵٠ درصد است.

ظفرقندی بیان کرد: بیمه ها پرداختی مطلوبی از ابتدای سال نداشته اند و داروخانه ٨ ماه است دارو گرفته اما پولش را نگرفته و دیابت یک زنجیره است. دیابتی که به عوارض چشمی و عصبی و زخم پا رسید، سخت می‌شود و آموزش و آگاهی باید مورد توجه قرار گیرد و باید آموزش‌ها به تلفن همراه افراد برود و سواد سلامت عمومی باید بالا برود. باید پای بیمار دیابتی را اعضای خانواده فرد بررسی کنند و خود مراقبتی باید مورد توجه قرار گیرد و پیشگیری هزینه ها را یک سوم تا یک چهارم کاهش می‌دهد و دیابت یک بیماری چند بیماری است.

وی افزود: گام نخست در کاهش شیب صعودی ابتلا به دیابت در کشور، مشارکت فعال بیماران دیابتی، انجمن‌های تخصصی، وزارت بهداشت، مجلس و سایر دستگاه‌های اجرایی است. دیابت تنها یک بیماری نیست؛ زیرا بیش از ۵۰ درصد مبتلایان، هم‌زمان از چاقی یا چربی خون بالا نیز رنج می‌برند.

وزیر بهداشت با تاکید بر ابعاد اقتصادی بیماری دیابت و نقش مهم انجمن دیابت گابریک گفت: درآمد کشور ما مشخص و سهم سلامت نیز تعیین شده است. طبق برنامه توسعه باید سهم سلامت به ۷ درصد برسد، اما حالا بیش از ۴ درصد است. در کنار این، باید بسته مالی مشخصی برای ارائه خدمات به بیماران دیابتی تدوین شود.

وی بیان کرد: در شرایطی هستیم که هر روز داروهای جدیدی برای بیماری‌های مختلف تولید می‌شود، اما لازم است کارآمدی و هزینه‌اثربخشی این داروها پیش از ورود به بسته خدمات بیماران دیابتی بررسی شود. انجمن دیابت و متخصصان باید با ارزیابی دقیق، فهرست دارویی پیشنهادی را متناسب با شرایط اقتصادی کشور به وزارت بهداشت و کمیته فهرست دارویی ارائه دهند.

وی افزود: گام نخست برای کنترل دیابت، ارتقای آموزش و آگاهی عمومی است. یکی از برنامه‌های ما ارائه آموزش‌های سلامت‌محور از طریق تلفن همراه است تا افراد بتوانند به‌راحتی و به زبان ساده، مراقبت‌ها و توصیه‌های علمی را دریافت کنند.

وزیر بهداشت بیان اینکه کنترل مؤثر بیماری‌ها نیازمند ارتقای سواد سلامت عمومی و تقویت فرهنگ خودمراقبتی است، گفت: با گسترش خودمراقبتی و دیگرمراقبتی، می‌توان از بروز بسیاری از بیماری‌ها و عوارض آن‌ها پیشگیری کرد. به‌عنوان مثال، یک فرد دیابتی می‌تواند هر روز پای خود را بررسی کند یا این کار را اطرافیان او انجام دهند. چنین اقداماتی هزینه‌های درمان را تا یک‌سوم یا حتی یک‌چهارم کاهش می‌دهد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های انجمن دیابت گابریک گفت: لازم است انجمن‌ها در زمینه ارتباط میان دیابت با خانواده، محیط کار، اقتصاد و نظام حکمرانی سلامت مطالعه کرده و پیشنهادهای خود را به وزارت بهداشت ارائه دهند.دهدف ما باید کاهش شیب صعودی ابتلا و عوارض بیماری باشد، نه صرفاً حذف کامل آن؛ چراکه هیچ کشوری تاکنون نتوانسته روند ابتلا به دیابت را به صفر برساند.

دکتر ظفرقندی با اشاره به تجربه شخصی خود در درمان بیماران دیابتی گفت: در طول دو سال از دوران طبابت، دو هزار فیستول برای بیماران گذاشتم که دست‌کم یک‌سوم آن‌ها دیابتی بودند. شاید کمتر کسی به اندازه من در زمینه درمان پای دیابتی فعالیت کرده باشد.

دیابت؛ مسئله‌ای ملی با ابعاد جهانی

ظفرقندی بیان کرد: دیابت مسئله‌ای فراتر از پزشکی است و باید از منظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز مورد توجه قرار گیرد. مشارکت جامعه، ارتقای آموزش و نگاه بیمارمحور، کلید موفقیت در مهار این بیماری مزمن است.