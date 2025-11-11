به مناسبت هفتاد و ششمین سالگرد تاسیس نیروی هوایی ارتش خلق چین یک فیلم منتشر شده که برای اولین بار تصاویری از جدیدترین هواپیمای بدون سرنشین و رادارگریزجی جی ۱۱ (GJ-۱۱) را به نمایش می‌گذارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن به نقل از گلوبال تایمز؛ در این فیلم کوتاه که با عنوان "رویا‌های دور دست" توسط نیروی هوایی ارتش چین در بیستم آبان ماه (۱۱ نوامبر) به مناسبت هفتادو ششمین سالگرد تاسیس این نیرو منتشر شد، تصویری از یک هواپیمای بدون سرنشین رادارگریز GJ-۱۱ پخش شد که برای اولین بار با یک جنگنده رادارگریز J-۲۰ و یک هواپیمای جنگ الکترونیکی j-۱۶d در یک پرواز مشترک هوایی همکاری می‌کند.

نمونه‌های اولیه GJ-۱۱ دررژه روز ملی در سال ۲۰۱۹ رونمایی شد. سه سال بعد تصاویر منتشر شده توسط رسانه دولتی چین CCTV در سال ۲۰۲۲ نشان داد که این هواپیما ممکن است برای برخی عملیات‌ها توسط جنگنده‌های J-۲۰ دو سرنشینه فرماندهی شود. در این ایده، هواپیما‌های بدون سرنشین می‌توانند به عنوان حامل‌های موشک خارجی عمل کنند و موشک‌های هوا به هوا را برای J-۲۰ از راه دور شلیک کنند. تصاویری که به تازگی توسط نیروی هوایی ارتش چین منتشر شده نشان می‌دهد، این کشور موفق شده ایده مذکور را عملیاتی کند.