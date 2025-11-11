به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ باهدف گرامیداشت سالگرد شهادت امیر ناصر فراهانی، نخستین شهید نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مزار این شهید والامقام در گلزار شهدای خوی با حضور فرماندهان عالی‌رتبه ارتش و مسئولان شهرستان گل‌باران شد.

این آیین رسمی با تشریفات نظامی و حضور امیر، حسین شفیعی فرمانده منطقه‌ای شمال‌غرب ارتش، امیر سرتیپ دوم امیررضا کیوانی رئیس ارزشیابی و بازرسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، حجت‌الاسلام حجت قاسم‌خانی امام جمعه، غلامحسین آزاد فرماندار ویژه شهرستان خوی، اعضای شورای تأمین، خانواده معظم شهید و جمعی از رزمندگان و فرماندهان ارشد ارتش برگزار شد.

در این مراسم فرماندهان با نثار گل، قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و راه شهید فراهانی را گرامی داشتند. امیر، حسین شفیعی در این مراسم گفت یاد و راه شهیدان نیروی دریایی، مظهر اقتدار و ایمان راسخ رزمندگان ارتش است و امروز امنیت و اقتدار کشور مرهون فداکاری آنان است.

شهید ناصر فراهانی در سال ۱۳۳۲ در شهرستان خوی متولد شد و پس از طی دوران تحصیل، به خدمت در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پیوست.

وی در اوایل جنگ تحمیلی در یکی از عملیات‌های شناسایی در منطقه خرمشهر، مأموریتی حساس داشت و در بازگشت از عملیات، بر اثر اصابت ترکش خمپاره به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

تاریخ دقیق شهادت وی در ۱۷مهرماه سال ۱۳۵۹ ثبت شده است.