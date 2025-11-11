به‌منظور شناسایی به‌موقع بیماران و پیشگیری از گسترش مالاریا، کمپین تشدید یافته این بیماری در شهرستان سیب و سوران اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس مرکز بهداشت شهرستان سیب و سوران گفت: این کمپین به مدت دو هفته و به‌صورت فعال و غیرفعال در سطح شهرستان اجرا شد.

عبدالرب باهورزهی افزود: در این طرح، گروه‌های هدف شامل رانندگان مرزی، اتباع خارجی، افراد تب‌دار مشکوک و بیماران مثبت مالاریا سال‌های گذشته مورد بررسی و غربالگری قرار گرفتند.

وی با اشاره به فعالیت آموزشی همزمان با اجرای طرح گفت: کارشناسان بهداشتی با برگزاری آموزش‌های چهره به‌چهره و اطلاع‌رسانی عمومی، مردم را با راه‌های پیشگیری و علائم بیماری مالاریا آشنا کردند.

رئیس مرکز بهداشت سیب و سوران خاطرنشان کرد: در مجموع سه هزار و ۴۲۰ لام خون دریافت و هفت هزار و ۱۵۰ تست تشخیص سریع انجام شده است.

باهورزهی هدف از اجرای این کمپین را افزایش شناسایی موارد مشکوک، ارتقای آگاهی جامعه و پیشگیری از گسترش بیماری مالاریا عنوان کرد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت بروز علائمی مانند تب، بدن‌درد، تعریق و سردرد، برای تشخیص سریع و آغاز درمان به موقع به نزدیک‌ترین مرکز یا خانه بهداشت مراجعه کنند.