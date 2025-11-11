به گزارش خبرنگار مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: با هدف تقویت فعالیت‌های بازآفرینی شهری، ساختار سازمانی مرتبط در شهرداری‌های کشور اصلاح و فعال می‌شود.

آقای گلپایگانی در جلسه پنجاه‌وهشتم ستاد ملی بازآفرینی شهری افزود: در سال‌های گذشته با بررسی عملکرد شهرهای مختلف و رصد فعالیت آن‌ها در حوزه بازآفرینی، مشخص شد که حتی شهرهایی با ساختار کوچک و چند کارشناس توانسته‌اند اثرگذاری قابل توجهی در بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده داشته باشند

وی با اشاره به همکاری مشترک با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همچنین همراهی سازمان اداری و استخدامی گفت: بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۲ هیئت وزیران، مقرر شده است در همه شهرداری‌های کشور دفتری با عنوان «بازآفرینی»، «نوسازی» یا «بهسازی شهری» ایجاد یا فعال شود تا دبیرخانه ستاد بازآفرینی در سطح شهرستان‌ها متولی مشخص داشته باشد.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری افزود: تاکنون بسیاری از استان‌ها و شهرستان‌ها در پاسخ به مکاتبات این ستاد، اطلاعات مربوط به ساختار سازمانی خود را ارسال کرده‌اند و شبکه‌ای گسترده از متولیان بازآفرینی شهری در سطح کشور ایجاد شده است که حتی شهرهای زیر هزار نفر جمعیت را نیز در بر می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه سازمان اداری و استخدامی، شهرهایی که بیش از یک هکتار بافت ناکارآمد دارند باید دارای ساختار بازآفرینی باشند، تصریح کرد:در حال حاضر از میان ۷۹۶ شهر دارای بافت ناکارآمد، ۲۷۶ شهر دارای ساختار سازمانی مشخص هستند و از ۲۰۰ شهر بالای ۵۰ هزار نفر، حدود ۸۰ شهر ساختار مناسب در این حوزه دارند.

گلپایگانی با اشاره به تجربه موفق تهران در تشکیل سازمان بازآفرینی شهری گفت: تحولات گسترده در بافت‌های فرسوده پایتخت نتیجه اقدامات متمرکز و سازمان‌یافته در این حوزه است و این تجربه می‌تواند در شهرهای کوچک نیز تعمیم یابد.

وی تأکید کرد: هدف اصلی، ایجاد و ارتقای ساختار متناسب با مأموریت بازآفرینی شهری در شهرداری‌ها و فعال‌سازی دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهرستان‌هاست تا نظام برنامه‌ریزی از پایین به بالا که مبنای کار در ستاد ملی بازآفرینی است، به‌درستی اجرا شود

.به گفته دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، در این نظام، پیشنهادها از سطح محله و شهرستان آغاز می‌شود، در ستاد استان بررسی و در نهایت در ستاد ملی و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها تصویب و اجرایی می‌شود؛ روندی که موجب انسجام بیشتر در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های بازآفرینی خواهد شد.