شاخص کل بازار سرمایه روز سه شنبه ۲۰ آبان با کاهش ۸ هزار و ۶۳ هزار واحدی معادل ۰.۲۶ درصد بازدهی منفی به عدد ۳.۱۰۶.۵۱۵ واحد رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل هم وزن از نظر درصدی کاهش کمتری را تجربه کرد و با افت یک هزار و ۱۲۸ واحد معادل ۰.۱۲ درصد در کانال ۹۰۳ هزار و ۷۵۶ واحدی قرار گرفت.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی در پایان امروز به ۸ هزار و ۸۱۹ میلیارد تومان رسید.

بازار روز سه شنبه با افزایش تقاضا در بیشتر نماد‌ها آغاز شد بطوری که در ساعات ابتدای معاملات شاخص کل بیش از ۱۷ هزار واحد افزایش داشت، اما به تدریج عرضه‌ها بیشتر شد و در نهایت در پایان معاملات حدود ۴۰ درصد نماد‌ها در محدوده مثبت قرار گرفتند.

همچنین در معاملات روز جاری بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام و صندوق‌های سهامی خارج شد.

نماد‌های گروه سیمانی بیشترین ورود پول افراد حقیقی را در معاملات امروز بازار داشتند.