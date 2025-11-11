مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی گفت: ۴۱۸ تن برنج پاکستانی و هندی و ۴۰۰ تن شکر برای تنظیم بازار ذخیره‌سازی و آماده توزیع در استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ نعمان یزدانی با بیان اینکه توزیع این میزان برنج وارداتی به مرور و با تصمیم ستاد تنظیم بازار استان انجام خواهدشد، گفت: قیمت مصوب برنج هندی در کشور بسته به نوع آن به ازای هر کیلوگرم ۵۰۰ هزار ریال تا ۵۹۸ هزار ریال تعیین شده و برنج پاکستانی نیز به ازای هر کیلوگرم ۵۰۰ هزار ریال تا ۶۶۰ هزار ریال در اختیار مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی ادامه داد: تلاش داریم با تزریق این میزان برنج، بازار این محصول به ثبات برسد.

وی افزود: امسال تاکنون ۴۸۳ تن برنج تنظیم بازار در استان توزیع شده و میزان ذخیره‌سازی این کالای اساسی در استان کافی و مطلوب است.

یزدانی گفت: امسال ۴۸۱ تن شکر هم با قیمت مصوب تنظیم بازار در استان توزیع شده و اکنون حدود ۴۰۰ تن شکر ذخیره‌سازی شده تا در صورت نیاز به بازار تزریق شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی افزود: شکر با قیمت ۵۰۹ هزار و ۳۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم توزیع می‌شود.