معاون برنامه ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت گفت: مجموعه اقدامات انجامشده در بخش صنعت، معدن و تجارت در سال نخست برنامه هفتم، نشان میدهد که این وزارتخانه در مسیر تحقق سیاستهای ریلگذاری، توسعه زیرساختها، تکمیل زنجیره ارزش و حمایت از تولید و صادرات با جدیت و برنامهمحوری حرکت میکند.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای سعید شجاعی در دومین روز جلسه مجلس شورای اسلامی درباره اجرای قانون برنامه هفتم با بیان اینکه این وزارتخانه ۶۰ درصد احکام اختصاصی را اجرا کرده است، افزود: این وزارتخانه در مجموع ۱۳۰ حکم تکلیف شده و ۳۴ سنجه کمی، ۱۲ آییننامه و ۳ سامانه اجرایی را بهعنوان تکالیف مشخص بر عهده دارد و خوشبختانه تاکنون، عملکرد این وزارتخانه در اجرای احکام اختصاصی حدود ۶۰ درصد بوده و در بخش سنجههای ماده چهل و هفت نیز عملکردی در حدود ۷۳ درصد به ثبت رسیده است که نشاندهنده پیشرفت قابل قبول در سال نخست اجرای برنامه است.
وی افزود گفت: در حوزه اکتشافات معدنی، بیش از ۸۰ درصد اهداف سال نخست محقق شده و فعالیتهای گستردهای در زمینه شناسایی ذخایر جدید و بهروزرسانی نقشههای زمینشناسی انجام گرفته است. در بخشهای فولاد و مس نیز عملکرد وزارتخانه فراتر از هفتاد درصد اهداف تعیینشده بوده و در حوزه آلومینیوم نیز روند توسعه واحدهای تولیدی و ارتقای ظرفیتها با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است؛ در برخی از شاخصها حتی میزان تحقق فراتر از صد درصد ثبت شده که بیانگر تحقق کامل یا زودتر از موعد اهداف برنامه در برخی حوزههاست.
شجاعی افزود: یکی از اقدامات مهم و زیربنایی در سال نخست برنامه، تدوین و تصویب سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی کشور است. این سند، برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی در سطح هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شده و بهعنوان نقشه راه اصلی توسعه صنعتی کشور، جهتگیریها، اولویتها و سیاستهای کلان را در حوزه صنعت و معدن تعیین کرده است.
وی ادامه داد: اقدام مهم دیگر، سند ملی توسعه خوشههای صنعتی است که آن نیز برای نخستین بار در کشور تدوین، تصویب و ابلاغ شد. این سند، با هدف تقویت پیوند میان بنگاههای کوچک و متوسط، توسعه شبکههای تولید و افزایش بهرهوری صنعتی در مناطق مختلف کشور طراحی شده است و میتواند نقشی مؤثر در تحقق رشد پایدار و متوازن ایفا کند.
شجاعی گفت: در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به طراحی و راهاندازی سامانههای جدید در حوزه مدیریت دادههای صنعتی، پایش تولید و رصد بازار کرده است تا تصمیمگیریها بر مبنای دادههای واقعی و دقیق صورت گیرد. در کنار این موارد، تدوین آییننامههای اجرایی مرتبط با بهبود فضای کسبوکار، توسعه صادرات صنعتی، ارتقای فناوری و حمایت از سرمایهگذاری نیز در دستور کار قرار گرفته و بخش عمدهای از آنها به تصویب رسیده است.
تهیه دو بسته حمایتی برای تکمیل زنجیره ارزش
معاون وزیر صمت گفت: برنامه هفتم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت فرصتی است تا با رویکردی تحولگرایانه، ضمن ارتقای بهرهوری، توسعه زنجیره ارزش در صنایع راهبردی، افزایش تولید با فناوری بالا و گسترش صادرات غیرنفتی، زمینه رشد پایدار اقتصاد ملی را فراهم سازد. وزارتخانه تلاش دارد تا در ادامه مسیر، با همکاری سایر دستگاهها، بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی، مسیر تحقق اهداف کلان توسعه صنعتی کشور را با جدیت دنبال کند.
اجرای بسته توسعه زنجیره معادن و فلزات اساسی
شجاعی ادامه داد: وزارت صمت با نگاه جهادی، برنامهمحور و آیندهنگر، اجرای کامل احکام برنامه هفتم را تا رسیدن به نتایج ملموس و اثرگذار در زندگی مردم و رشد اقتصادی کشور پیگیری خواهد کرد و علاوه بر موارد پیشگفته، دو اقدام مهم دیگر نیز در ذیل ماده ۱۱۹ برنامه هفتم انجام شده که نقش اساسی در ریلگذاری حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور دارد. نخست، بسته توسعه زنجیره معادن و فلزات اساسی است که با هدف تکمیل زنجیره ارزش، جلوگیری از خامفروشی و توسعه صنایع پاییندستی در بخش معدن طراحی و اجرا شده است. خوشبختانه این بسته در سال نخست برنامه بهطور کامل تدوین، تصویب و به مرحله اجرا رسیده است.
وی گفت: اقدام دیگر، بسته حمایت از صادرات و ارزآوری صنعتی و معدنی است که با هدف افزایش توان صادراتی بنگاهها، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و توسعه بازارهای هدف بهویژه در کشورهای منطقه طراحی و عملیاتی شده است. این دو بسته از جمله سیاستهای کلیدی ریلگذاری برای آینده صنعت و معدن کشور به شمار میروند و میتوانند زمینهساز رشد پایدار تولید، صادرات و سرمایهگذاری باشند.
برنامه ارتقای ساخت داخل اقلام راهبردی صنعتی و معدنی
معاون برنامه ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت افزود: طرح ارتقای ساخت داخل اقلام راهبردی صنعتی و معدنی نیز از دیگر اقدامات اساسی وزارتخانه است که بر اساس آن مقرر شده هر سال، سهم ساخت داخل در این اقلام به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد. خوشبختانه این سیاست نیز وارد مرحله اجرایی شده و نتایج اولیه آن در بخشهای مختلف صنعت مشاهده میشود.
شجاعی گفت: در حوزه اکتشافات و محدودههای معدنی که همواره از دغدغههای جدی نمایندگان مجلس بوده، اقدامات متعددی انجام شده است. بر اساس بند ماده ۴۸ برنامه، یکی از تکالیف اصلی وزارتخانه، جمعآوری و انتشار برخط اطلاعات پایه زمینشناسی کشور بوده است و در این زمینه تاکنون ۸۰ گزارش تخصصی تولید و منتشر شده و بیش از نود درصد گواهیهای کشف نیز در بستر سامانههای الکترونیکی ثبت و در دسترس قرار گرفته است؛ در زمینه جذب مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای معدنی نیز اقدامات مؤثری صورت گرفته است. تاکنون بیش از ۱۱۵ پروانه اکتشاف در قالب بستههای سرمایهگذاری به بخش خصوصی معرفی شده و هشتاد فراخوان مزایده برای واگذاری محدودههای معدنی انجام گرفته است.
تعیین تکلیف و آزاد سازی ۱۳۰ پهنه معدنی
وی افزود: در خصوص تعیین تکلیف و آزادسازی پهنههای معدنی نیز اقدام جدی صورت گرفته و تاکنون بیش از ۱۳۰ پهنه معدنی تعیین تکلیف و آزادسازی شده است تا زمینه فعالیت سرمایهگذاران جدید فراهم شود. همچنین در حوزه سرمایهگذاری در عناصر نادر و کمیاب برای نخستین بار در کشور، مجوز احداث صنایع پیشرفته فرآوری صادر شده و کنسانتره تیتانیوم از معدن مورد نظر نیز به بهرهبرداری رسیده است.
معاون وزیر صمت ادامه داد: در بخش زیرساختها و شهرکهای صنعتی که از اولویتهای اصلی دولت و از دغدغههای نمایندگان است، وزارت صمت اقدام به تدوین و تصویب آییننامه اجرایی فسخ قراردادهای غیرفعال و خلع ید از اراضی غیرفعال کرده است. این آییننامه هماکنون در استانها اجرایی شده و نتایج عملکرد آن نیز به مجلس ارائه شده است.
صدور مجوز ۹ شهرک صنفی و خدماتی
شجاعی، همچنین از راه اندازی ۹ شهرک صنفی و خدماتی خبر داد و گفت: راه اندازی ۸ شهرک دیگر نیز در فرآیند اجرا قرار دارد.
وی افزود: از دیگر محورهای مهم، ایجاد شهرکهای تولیدی، خدماتی و صنفی در داخل شهرها و نواحی صنعتی کشور است که با هدف ساماندهی فعالیتهای تولیدی، کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و تسهیل دسترسی واحدها به خدمات پشتیبان در دستور کار قرار دارد. طراحی الگوی اجرایی این طرح در سال نخست انجام شده و مراحل اولیه اجرای آن در برخی استانها آغاز شده است.
معاون برنامه ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت ادامه داد: در مجموع، مجموعه اقدامات انجامشده در بخش صنعت، معدن و تجارت در سال نخست برنامه هفتم نشان میدهد که وزارتخانه در مسیر تحقق سیاستهای ریلگذاری، توسعه زیرساختها، تکمیل زنجیره ارزش و حمایت از تولید و صادرات با جدیت و برنامهمحوری حرکت میکند.