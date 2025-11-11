پخش زنده
سالانه ۵۰ ورزشکار در شهرستان اسدآباد در دوره مقدماتی آموزش اسکیت حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، از سال ۱۳۹۴ آموزش اسکیت سواری در اسدآباد آغاز شده است و اکنون با حضور ۱۲۰ ورزشکار درخواست ایجاد پیست استاندارد را دارند.
رئیس هیئت اسکیت شهرستان اسدآباد گفت: از سال ۱۳۹۴ آموزش اسکیت در سالن سرپوشیده آغاز شده است و اکنون با حضور ۱۲۰ ورزشکار فعالیت ادامه دارد.
رسول ایمانی افزود: دورههای مقدماتی با حضور سالانه ۵۰ ورزشکار زیر نظر ۳ مربی در بخش آقایان و بانوان برگزار میشود.
او تأکید کرد: در سطح استان همدان ۳ داور از شهرستان اسدآباد در مسابقات استانی قضاوت میکنند که برنامه داریم با برگزاری دورههای مختلف نسبت به افزایش تعداد مربیان و داوران اقدامات مناسبی داشته باشیم.