جایگزینی ۷ هزار بخاری قدیمی با نمونههای راندمان بالا در مراکز آموزشی، نظامی و خانوادههای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد یزد انجام شده است.
رئیس بهینهسازی مصرف انرژی شرکت گاز استان یزد در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اعلام کرد: جایگزینی بخاریهای فرسوده با نمونههای راندمان بالا یکی از راهکارهای مقابله با ناترازی انرژی و کاهش مصرف گاز در استان است.
وی افزود: در سالهای اخیر نزدیک به ۷ هزار بخاری قدیمی در استان یزد، عمدتاً در مراکز آموزشی، نظامی و خانوادههای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، با بخاریهای راندمان بالا جایگزین شده است و این روند همچنان ادامه دارد. برنامه ما این است که تعداد کل بخاریهای جایگزین شده در استان به ۱۲ هزار واحد برسد.
معظمی همچنین به فرصتهای سرمایهگذاری در این طرح اشاره کرد و گفت: سرمایهگذاران میتوانند در قالب بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست وارد عمل شوند؛ بخاریهای جدید را تهیه و جایگزین کنند و میزان گاز صرفهجویی شده را به بورس انرژی عرضه یا در واحدهای صنعتی استفاده کنند. این طرح نه تنها به مدیریت مصرف انرژی کمک میکند بلکه فرصتی برای توسعه اقتصادی استان نیز فراهم میآورد.
رئیس بهینهسازی مصرف انرژی شرکت گاز یزد گفت: استقبال سرمایهگذاران عامل کلیدی در ادامه روند جایگزینی بخاریهاست و شرکت گاز آماده همکاری با تمامی متقاضیان بخش خصوصی برای اجرای این طرح است.