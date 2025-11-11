پخش زنده
امروز: -
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یادواره شهید محمد سیلاوه کعب از شهدای دوران ۸ سال دفاع مقدس خوزستان با حضور اقشار مختلف مردم در شهر شوش دانیال برگزار میشود.
این مراسم معنوی ساعت ۲۱ روز سهشنبه ۲۰ آبانماه در منطقه شهدا، خیابان میراث این شهرستان باحضور جمعی از خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس و تعدادی از مسئولان محلی برگزار خواهد شد.
شهید محمد سیلاوه کعب در سال ۱۳۳۵ دیده به جهان گشود و در ۸ اسفندماه سال ۱۳۶۲ و در سن ۲۷ سالگی شهد شیرین شهادت را نوشید و نامش در زمره ۲۴ هزار شهید استان خوزستان ثبت شد و پیکر پاکش پس از تشییع در گلزار شهدای شوش دانیال آرام گرفت.