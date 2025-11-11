فرمانده انتظامی بابل از کشف ۱۳ ماینر غیر مجاز به ارزش ۱۴ میلیارد ریال در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ علی داداش تبار گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابل با انجام اقدامات اطلاعاتی از وجود تعدادی دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیر مجاز در چند نقطه از سطح شهرستان توسط فردی سودجو مطلع شدند.

وی افزود: فعالیت غیر مجاز ماینر‌ها در مکان‌های مورد نظر با رصد اطلاعاتی و تلاش‌های شبانه روزی و کسب اخبار از منابع و مخبرین برای پلیس محرز شد و طی هماهنگی قضایی بازرسی از آن مکان‌ها در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: در این بازرسی‌ها ۱۳ دستگاه ماینر غیر مجاز که طبق نظر کارشناسان ارزش آنها به ۱۴ میلیارد ریال می‌رسد، کشف شد.

سرهنگ داداش تبار با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضایی خاطر نشان کرد: استفاده غیر قانونی از دستگاه‌های ماینر علاوه بر اینکه توان مصرفی بالایی داشته و موجب خسارت به شبکه توزیع برق می‌شود از این رو پلیس با جدیت این مسئله را دنبال و با متخلفان در این حوزه برخورد خواهد کرد.