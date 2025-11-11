به گزارش خبرگزاری صداو سیما از سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، نشست پایش طرح مس جانجا با حضور محمدمسعود سمیعی‌نژاد، محمد سرگزی، نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی و اعضای هیئت مدیره شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانجا برگزار و روند اجرای این طرح، وضعیت زیرساخت‌ها و موانع موجود بررسی شد.

در حال حاضر، شرکت مس جانجا پس از اتمام مراحل هیپ و پوند طرح، در حال برنامه ریزی برای ساخت کارخانه لیچینگ است. سرمایه گذاری در تامین زیرساخت‌های مورد نیاز شامل خط انتقال پساب از زابل برای تامین ۵ الی ۱۰ میلیون مترمکعب آب مورد نیاز و ساخت کلیدخانه و پست برق با ظرفیت ۹۰ مگاوات از جمله اقدامات انجام شده در این طرح است.

برنامه دیگر شرکت جانجا، استفاده از نیروی کارشناسی و تکنیسین بومی و نیز آموزش آنها در اولویت جذب نیرو‌های مورد نیاز است.

بنا به این گزارش، ساخت و راه اندازی کارخانه مس جانجا، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم ۳۰۰ نفر، شهرستان نیمروز را به قطب جدید تولید مس و محصولات جانبی آن تبدیل می‌کند و شکوفایی و رشد اقتصادی این منطقه را به همراه خواهد داشت.