وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف حمایت مادی و معنوی از استعداد‌های برتر، شیوه‌نامه جدید حمایت از برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی (نصر)، شیوه‌نامه حمایت از برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور را با هدف تقویت دانش و صلاحیت‌های پژوهشی دانشجویان رتبه‌های اول تا سوم المپیاد را ابلاغ کرد.

این شیوه نامه، مجموعه‌ای از خدمات آموزشی و حمایتی را برای این دانشجویان در نظر گرفته است. از جمله شیوه‌های حمایت می‌توان به برگزاری کارگاه‌های تخصصی برای توانمندسازی، عضویت و مشارکت در تیم‌های پژوهشی کلان پروژه‌های مرکز، فراهم کردن مشاوره علمی و حرفه‌ای، و شبکه‌سازی پژوهشگران جوان اشاره کرد.

همچنین، حمایت مالی شامل پرداخت گرنت پژوهشی و حق‌التحقیق به برگزیدگان با توجه به عملکرد آنها خواهد بود. تسهیل حمایت از نوآوری‌ها و اختراعات از طریق مشاوره حقوقی برای ثبت و تأمین بودجه برای توسعه پروتوتایپ‌ها نیز در این سند پیش‌بینی شده است.

برنامه‌های آموزشی این طرح در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته به صورت حضوری و غیرحضوری ارائه می‌شود. دانشجویانی که گواهی اتمام موفق هر سه دوره را دریافت کنند و موفق به کسب حداقل ۷۰ امتیاز از پروژه نهایی (تحلیل سیاستی) شوند، دیپلم پژوهشی نصر و به عنوان پاداش، گرنت پژوهشی ویژه دریافت خواهند کرد.