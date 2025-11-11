رئیس مرکز بهداشت خوزستان از اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در استان خوزستان خبر داد و گفت: این برنامه با هدف کاهش هزینه‌های درمانی از جیب مردم، دسترسی عادلانه به خدمات و ارتقای کیفیت مراقبت‌های بهداشتی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرداد شریفی با اشاره به آغاز قریب‌الوقوع اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در استان خوزستان اظهار کرد: این طرح با هدف کاهش هزینه‌های درمانی از جیب مردم، تحقق عدالت در سلامت و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی درمانی طراحی شده است.

وی افزود: این برنامه که مورد تأیید و حمایت مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران است، بیش از یک‌میلیون و پانصد هزار نفر جمعیت روستایی، شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر و حدود ۵۰ هزار نفر جمعیت عشایری را تحت پوشش قرار خواهد داد.

رئیس شبکه بهداشت خوزستان ادامه داد: بر اساس این طرح هر ۴۰۰۰ نفر جمعیت روستایی تحت پوشش یک پزشک عمومی قرار می‌گیرند و خدمات سطح یک شامل مراقبت‌های بهداشتی، درمانی، مامایی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی در مراکز جامع سلامت ارائه خواهد شد.

شریفی تأکید کرد: پزشک خانواده باید جمعیت تحت پوشش خود را بشناسد و مردم نیز پزشک خود را بشناسند، اگر اقدامات پیشگیرانه به‌موقع انجام شود، می‌توانیم از بروز بسیاری از بیماری‌ها جلوگیری کنیم.

وی ادامه داد: چنانچه بیمار به خدمات تخصصی یا فوق‌تخصصی نیاز داشته باشد، پزشک خانواده از طریق سامانه سیب برای او نوبت‌گیری می‌کند؛ بیمار بدون پرداخت هزینه و بدون معطلی در صف به بیمارستان‌های مشخص‌شده در سطح دوم یا سوم ارجاع داده می‌شود و خدمات تخصصی نیز به‌صورت رایگان ارائه خواهد شد.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به رابطه مستقیم فقر و بیماری گفت: افراد فقیر بیشتر بیمار و بیماران نیز به دلیل هزینه‌های بالا فقیرتر می‌شوند، با اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده، این چرخه معیوب شکسته خواهد شد و هزینه‌های درمانی از سبد خانوار کاهش پیدا می‌کند.

شریفی خاطرنشان کرد: انتظار داریم همه شهروندان در شهر‌ها و روستا‌ها به پزشکان تیم سلامت مراجعه و خدمات سطح یک را دریافت کنند، در صورت نیاز به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی، این خدمات به‌طور کامل و رایگان در اختیار آنها قرار خواهد گرفت و هدف نهایی ما ارتقای سواد سلامت، خودمراقبتی و بهره‌مندی مردم از نعمت بزرگ سلامتی است.