برگزاری چهارمین جلسه علنی برای ارزیابی نحوه اجرای برنامه هفتم
نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برای ادامه بررسی نحوه عملکرد دولت در سال اول اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، یکصد و چهل و پنجمین نشست علنی مجلس شورای اسلامی، عصر امروز (سهشنبه، ۲۰ آبان ماه) راس ساعت۱۳ و ۲۲ دقیقه و با حضور دو سوم نمایندگان، به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و به منظور ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. قرار است رئیس جمهور نیز در این جلسه حضور یابد.