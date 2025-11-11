مصطفی نکولعل‌آزاد گفت: اکثر ملی پوشان ناشنوا متاهل هستند و هزینه خانواده برعهده آنهاست و با این وجود حرفه‌ای تمرین می‌کنند بالا رفتن مبلغ پاداش‌ها می‌تواند کمک بزرگی به آنها در امرار معاش باشد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رییس فدراسیون ناشنوایان گفت: کاروان ایران در ۱۲ رشته شرکت می‌کند که ۶ رشته در بخش بانوان و ۱۲ رشته در بحش آقایان نماینده داریم.

نکولعل آزاد افزود: در دوره گذشته با ۴۰ مدال جایگاه چهارمی را کسب کردیم امسال خم به دنبال کسب بهترین جایگاه هستیم، درخشش ورزشکاران ناشنوا در بازی‌های آسیایی مسئولیت ما را افزایش داده است.

رییس فدراسیون ناشنوایان یادآورشد: توقعات از ما بالا رفته است، زمان اردوها، کیفیت اردو‌ها و غذا افزایش پیدا کرد همچنین کنار تیم‌های ملی مربی بدنساز و روانشناس قرار دادیم مجموعه این برنامه‌ریزی‌ها ورزشکاران را آماده‌تر کرده است.

نکولعل‌آزاد گفت: امروز جایگاه ناشنوایان ارتقا پیدا کرده است این را از امواج اخباری که پخش میشود میبینم، خبرنگاران نقش کلیدی در این مساله داشتند تا صدای ناشنوایان به گوش مسئولان و مردم برسد. از وزیر ورزش و جوانان تشکر ویژه دارم چرا که واقعا جانانه از ما حمایت کردند تا بتوانیم در المپیک امسال خوش بدرخشند و دل مردم را شاد کنند.

در این مسیر مربیان، کادرفنی، ورزشکاران حرفه‌ای رفتار کردند، رساندن مبلغ پاداش ورزشکاران ناشنوا به ورزشکاران شنوا از مهمترین اهداف ماست.

وی یادآورشد: امروز اولین تیم ما فوتبال به توکیو اعزام می‌شود، خیرین و حامیان مالی هم در این میان کمک بزرگی به ما کرده‌اند.

در ادامه علی رغبتی سرپرست کاروان اعزامی به المپیک ناشنوایان نیز گفت: همه در فدراسیون به دنبال این هستند که حضور درخشان در المپیک داشته باشند. ۸۰ درصد نیاز مالی کاروان را وزارت تامین کرد و مابقی از جا‌های دیگر، میزان ارزی که یک تیم برده دو برابر کل ارزی است که این کاروان قرار است با خود ببرد. کاروان المپیک گذشت زیادی دارد. خوشبختانه اعزام می‌شود ما هشت گروه پروازب در یک هفته داریم. فوتبال میرود فوکوشیما. روز شنبه افتتاحیه است و مسابقات از یک شنبه آغاز خواهد شد و فوتبال اولین ورزش ماست که مسابقات آن اعزام خواهد شد.

وی افزود: یک دوره یازده روزه هیجان انگیز داریم. چهار آذر به پایان می‌رسد دوره گذشته نتیجه تارخی رقم خورد. این. دوره ولی شرایط سخت است، چون تیم‌های روسیه و بلاروس هم حضور دارند. رقابت جذاب خواهیم داشت، چون ورزشکاران ایرانی شرایط خوبی دارند.

رغبتی گفت: از برخی فدراسیون‌ها که کمک کردند مانند تکواندو، بدمینتون، دوومیدانی، کاراته، فوتبال و تنیس روی میز کمک کردند و انگیزه بچه‌ها را بالا بردند. ورزش روز‌های شلوغی را سپری می‌کند و به همین خاطر برخی فدراسیون درگیر آماده سازی تیم خود بودند.



سرپرست کاروان اعزامی تیم‌ملی ناشنوایان هیچ فرقی با دیگر تیم‌های ملی ندارند. گله‌ای داشته باشم از برخی قوانین در حوزه معلولیت‌ها توقع ما این است که نگاه ویژه تری داشته باشند این قشر را ببینید. فشار تمرین این قشر زیاد و کاملا حرفه‌ای است. انتظار می‌رفت کمک کنند. این امیدواری را داریم کارونی که می‌رود برای موفقیت است. کمیته برگزاری کاتای تیمی پسران را حذف کرد و از آن دو ملی پوش پسر قدردانی میکنم و امیدوارم در مسابقات دیگر برایشان جبران شود.