به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ایرج لطفی‌زاده، مدیر منطقه سه اتوبوسرانی شهر تهران گفت: این نخستین خط برقی در محدوده شهرداری منطقه ۷ است که با طول مسیر ۶.۵ کیلومتر، از ساعت ۵:۳۰ تا ۲۱:۳۰ به شهروندان تهران خدمات‌رسانی می‌کند.

وی با اشاره به سابقه منطقه در توسعه ناوگان برقی، از وجود ۴ خط برقی دیگر،۳۱۳ (میدان سپاه - پایانه کاوه)، ۳۵۸ (ابتدای خیابان فردوسی - پایانه بیهقی)، ۳۶۲ (میدان رسالت - پیچ شمیران) و ۲۹۷ (پایانه شهید افشار - میدان شهدای هفتم تیر) خبر دادو گفت:

خط ۳۸۱ (خیابان معلم - پایانه امام خمینی ره) نیز به زودی به ناوگان برقی ملحق خواهد شد.