معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان با اشاره به شناسایی ۵۲ نقطه کور ارتباطی در استان، بر رفع نقاط فاقد پوشش ارتباطی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کیامرث حاجی‌زاده در جلسه بررسی وضعیت ارتباطی و فناوری اطلاعات خوزستان به شناسایی ۵۸۰ نقطه کور ارتباطی در استان اشاره کرد و گفت: ما نمی‌توانیم دوباره به بررسی موضوعات قبلی بپردازیم، چرا که مدیران با تجربه باید از تجارب خود برای بهبود وضعیت استفاده کنند.

وی با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های ارتباطی در زندگی روزمره مردم، افزود: امروزه خدمات ارتباطی از جاده، آب و بهداشت و درمان برای مردم اولویت بیشتری پیدا کرده است و بدون زیرساخت‌های ارتباطی، ارائه خدمات دیگر ممکن نیست؛ زمان آن گذشته که بگوییم برخی مناطق پوشش ارتباطی ندارند.

حاجی‌زاده اظهار داشت: اگر در نقاط کور ارتباطی تعلل کنیم و جان یک نفر به خطر بیفتد، مسئولیت آن بر عهده ما خواهد بود؛ طبق کلام خداوند نجات جان یک انسان نجات کل بشریت است لذا ما باید در این زمینه پاسخگو باشیم و وظایف خود را به درستی انجام دهیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان همچنین بر لزوم همکاری بین دستگاه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: مشکلات استان خوزستان باید به صورت یکپارچه و هماهنگ حل شوند. مدیران باید با وزارتخانه‌های مربوطه همکاری کنند و از تجربیات یکدیگر بهره‌برداری کنند.