به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان بابل از دستگیری سارق شالیزار‌های برنج با ۲ تن شالی مسروقه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی داداش تبار گفت: به منظور برخورد قاطع با سارقان، ماموران انتظامی بخش زرگرشهر حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی، فردی را در حال برداشت و سرقت شالی از مزارع مشاهده و بلافاصله وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل با بیان این که ضمن هماهنگی قضایی در بازرسی از مخفیگاه متهم مقدار ۲ تن شالی برنج مسروقه کشف شد، تصریح کرد: متهم در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ داداش تبار با اشاره به اینکه مشارکت مردم و دستگاه‌ها و همکاری آنها با پلیس برای کاهش وقوع سرقت امری ضروری است از شهروندان خواست: با اعلام به موقع اخبار و اطلاعات در مورد هرگونه مسئله امنیتی از طریق سامانه ۱۱۰ پلیس را در ایجاد امنیتی پایدار یاری کنند.