طبق برنامه ریزی‌ها حدود ۷۰ درصد برداشت مزارع نیشکر خوزستان به صورت سبز و بدون آتش زدن انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فصل برداشت نیشکر در خوزستان آغاز شده و طبق برنامه‌ریزی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، امسال قرار است حدود ۷۰ درصد برداشت مزارع به‌صورت سبز و بدون آتش‌زدن انجام شود.

در این روش، ساقه‌های نیشکر بدون سوزاندن برگ‌ها و تنها با استفاده از هاروستر‌های مکانیزه برداشت می‌شوند؛ رویکردی که منجر به کاهش آلودگی هوا، حفظ خاک و بازگشت بقایای گیاهی به چرخه کشاورزی پایدار می‌شود.

مسئولان مجموعه نیشکر خوزستان اعلام کردند: با توسعه تجهیزات مکانیزه و تکمیل زیرساخت‌ها، طی دو تا سه سال آینده برداشت نیشکر در خوزستان به‌طور کامل سبز و بدون آتش خواهد شد.

مجموعه نیشکر خوزستان اکنون بیش از ۴۵ درصد شکر کشور را تأمین می‌کند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال، میزان تولید شکر سفید این شرکت از ۶۰۰ هزار تُن فراتر برود.

اجرای این طرح، خوزستان را به یکی از پیشروترین مناطق کشور در مسیر کشاورزی پایدار و تولید سبز شکر تبدیل کرده است.