ملی‌پوشان نوجوان و جوان کشورمان در تازه‌ترین رده‌بندی جهانی فدراسیون جهانی تنیس روی میز، در رده‌بندی جهانی صعود چشمگیری تجربه کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رده بندی منتشر شده هفته چهل‌وششم سال ۲۰۲۵ میلادی، دختران شایسته ایران با توجه به نتایج درخشان در رقابت‌های اخیر کانتندر جوانان سلیمانیه، پیشرفتی قابل توجه را در جدول جهانی ثبت کردند.

ستایش ایلوخانی با قرار گرفتن در رده ۶۹ جهان و نخستین بازیکن ایران در رده کمتر از ۱۹ سال، جایگاه خود را دو پله ارتقا داد و با ۲۰۶۵ امتیاز همچنان صدرنشین ملی پوشان کشورمان است.

وانیا یاوری نیز با صعودی خیره‌کننده ۱۵۰ پله‌ای در رده ۷۳ جهان در کمتر از ۱۹ سال و ۴۷ کمتر از ۱۷ سال ایستاد.

یکتا لرکیان نیز پس از درخشش در کانتندر جوانان سلیمانیه در جایگاه ۱۹۳ جهان در کمتر از ۱۹ سال جایگاه ۱۳۶ کمتر از ۱۷ سال قرار گرفت.

سارینا جهانشاهی دیگر نوجوان کشورمان با صعود ۱۷۱ پله‌ای، جایگاه ۳۲۷ کمتر از ۱۷ سال و جایگاه ۱۶۰ زیر ۱۵ سال را به خود اختصاص داده است.

آرتمیس عربی نیز در رده ۲۹ کمتر از ۱۱ سال و شادی عزیزخانی در جایگاه ۲۱۰ کمتر از ۱۳ سال جهان قرار دارند.