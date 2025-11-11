به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نماینده ولی فقیه در استان به همراه جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی با خانواده شهیدان محمدعلی و حاجی عیوضی در دوگنبدان دیدار کرد.

آیت الله سید نصیر حسینی در این دیدار گفت: آرامش و اقتدار امروزه نظام اسلامی مرهون جانفشانی شهیدان است و تکریم شهدا و خانواده آنها یک فریضه و تکلیف واجب بر همگان است.

حسینی با بیان اینکه همه ما باید خود را مدیون خانواده شهدا بدانیم، چون که شهدا برای حفظ امنیت و تقویت اسلام به میدان رفتند افزود: شهدا به جا و به موقع وظیفه شرعی خود را انجام دادند و امروز وظیفه ما است که ادامه دهنده راه و منش شهدا باشم.

امام جمعه یاسوج با اشاره به اینکه پدران و مادران شهدا انسان‌هایی بزرگ هستند که راضی شدند عزیزانشان را نثار اسلام و انقلاب کنند، اضافه کرد: وقتی پدران و مادران شهدا چنین نقش پررنگی داشتند باید مورد تقدیر و تکریم قرار بگیرند.

شهید محمدعلی عیوضی که در سال ۱۳۳۵ در روستای خربل از توابع گچساران متولد شده بود دو بار در جبهه‌های جنگ مجروح و پس از شش ماه حضور در میادین جنگ ۱۲ اسفند سال ۱۳۶۵ حین عملیات فاو شیمیایی و پس از دو روز به شهادت رسید.

حاجی عیوضی دیگر فرزند شهید این خانواده نیز در سال ۱۳۵۹ در لشکر زرهی ۹۲ اهواز در حین خدمت سربازی شهید و مفقودالاثر شد.