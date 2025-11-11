پخش زنده
امروز: -
عبدالرضا رابطی هنرمند هنرهای تجسمی دزفول به عنوان مسئول انتخاب رویداد هنری بین المللی اندونزی انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد خوزستان، عبدالرضا رابطی از هنرمندان پیشکسوت و شناخته شده عرصه هنرهای تجسمی شهرستان دزفول از سوی دانشگاه دولتی ماکاسار در کشور اندونزی، به عنوان مسئول انتخاب رویداد هنری بین المللی Pinisi Fest #۲ International Art Virtual Exhibition انتخاب شد.
این نمایشگاه با موضوع هماهنگی خلاق در تبادل جهانی هنر از تاریخ ۲۴ تا ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵ بهصورت مجازی و با حضور هنرمندان و استادان دانشگاه از کشورهای مختلف جهان برگزار میشود.
هدف این رویداد، گسترش تعاملات فرهنگی و هنری در بستر فناوریهای نوین از جمله واقعیت مجازی (VR) و ایجاد پلی خلاقانه میان هنرمندان سراسر جهان است؛ در این رویداد، عبدالرضا رابطی علاوه بر این مسئولیت و انتخاب آثار، وظیفه معرفی هنرمندان ایرانی و بینالمللی، نگارش یادداشت و مشارکت در فرآیند نمایشگاه مجازی را نیز برعهده دارد.
نام و پروفایل این هنرمند برجسته در کاتالوگ رسمی نمایشگاه منتشر خواهد شد و از سوی دانشگاه دولتی ماکاسار، گواهینامه رسمی کیوریتور بینالمللی به وی اعطا خواهد شد که این موفقیت، گامی ارزشمند در مسیر حضور پررنگتر هنرمندان ایرانی در عرصه بینالمللی و تعامل خلاق با جوامع هنری جهان محسوب میشود.
آثار این هنرمند مطرح دزفولی در نمایشگاههای بین المللی فراوانی به نمایش درآمده است؛ رابطی تاکنون موفق به کسب افتخارات فراوانی در عرصههای بین المللی شده است.