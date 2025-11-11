به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران احمدی بلوطکی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اظهار کرد: در ساعت ۲۱:۵۷، یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور شوش به اهواز، حوالی پمپ بنزین نخل طلایی، با گاردریل کنار جاده برخورد کرد.

وی افزود: در این حادثه، پنج نفر شامل دو مرد ۲ و ۳۲ ساله و سه زن ۲، ۲۵ و ۴۲ ساله دچار آسیب شدند. بلافاصله یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.

احمدی بلوطکی ادامه داد: پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، چهار نفر از مصدومان به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شدند و یک نفر نیز در محل حادثه به‌صورت سرپایی درمان شد.