به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر درجلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و برنامه ریزی تشییع شهدای گمنام گفت: فرهنگ شهادت در طول دوران دفاع مقدس، دفاع از حرم، امنیت، مرزبانی و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ادامه داشته است.

احسان جهانیان با بیان اینکه عزت و استقلال کشور مرهون ایثار و فداکاری شهدا است افزود: ۳۰۰ شهید گمنام در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تشییع می‌شوند که مردم استان بوشهر هم از ۶ شهید گمنام استقبال می‌کنند.

وی اضافه کرد: مراسم استقبال از شهدای والامقام ۲۸ آبان در فرودگاه بوشهر برگزار می‌شود و در مدت یک هفته برنامه‌های تشییع و یادواره در همه شهر‌ها و روستا‌ها برگزار خواهد شد.

جهانیان بیان کرد: فرمانداران و مسئولان استانی از همه ظرفیت‌ها برای استقبال، تشییع و وداع با شهدا استفاده کنند.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان هم گفت: از ۶ شهیدی که وارد استان می‌شود، سه شهید تشییع و خاکسپاری و سه شهید دیگر بعد از اتمام مراسم به ستاد معراج شهدا اعزام خواهند شد.

سرهنگ رضا حیدر پور افزود: از مردم ولایت مدار استان بوشهر برای استقبال از شهدا دعوت می‌کنیم.

وی اظهار داشت: دو شهید گمنام سوم آذر در روستای فقیه حسنان دشتی و سرمستان دیر و شهید دیگر هم چهارم آذر در یادمان شهدای روستای محمد آباد دشتی به خاک سپرده می‌شوند.