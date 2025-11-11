در آستانه سالروز شهادت سردار حسن طهرانیمقدم، صوتی از سخنان ایشان در اولین آزمایش موشکی ملی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ در آستانه سالروز شهادت سردار حسن طهرانیمقدم، صوتی از سخنان ایشان در اولین آزمایش موشکی ملی منتشر شد.
شهید طهرانی مقدم بنیانگذار یگان موشکی سپاه است که با گذراندن دوره موشکی در سوریه، این واحد ارزشمند را در زمان جنگ مدیریت میکرد. او در سال ۱۳۶۴ به سمت فرمانده موشکی نیروی هوایی سپاه منصوب شد و همچنان تحقیقات خود را درباره ساخت موشک و راکت ادامه داد. راکت نازعات، موشکهای شهاب ۳، قیام، قدر، عاشورا و خلیجفارس، جزو تولیدات موشکی ایران در دوران مدیریت اوست. شهید حسن طهرانی مقدم در سال ۱۳۸۵، مسؤولیت سازمان جهاد خودکفایی سپاه را بر عهده گرفت و تا روز شهادتش در حادثه انفجار مهمات یکی از پادگانهای تحت امر در تاریخ ۲۱ آبان سال ۱۳۹۰، برای تولید و گسترش تسلیحات موشکی کشور فعالیت داشت.
برادرش علی طهرانی مقدم نیز ۱۸ آبان سال ۱۳۵۹ مصادف با ظهر عاشورا وقتی تنها ۱۸ سال داشت در جبهه سوسنگرد به شهادت رسیده بود.