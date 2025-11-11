به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در نشست با قضات دادسرا گفت: باید از بازداشت بلاوجه افراد اجتناب و در شرایط ضرورت و بازداشت فرد، پس از رفع ضرورت، برای آزاد کردن وی تا زمان صدور حکم نهایی اقدام شود.

سیدمحمد موسویان با بیان اینکه می‌توان با تدبیر مناسب از ورود افراد به زندان جلوگیری کرد، ادامه داد: دادسرا به عنوان خط مقدم دستگاه قضایی در اجرای عدالت و پیشرو در احقاق حقوق عامه و حقوق جامعه و ایجاد امنیت از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و به همان میزان کار قضات و کارکنان دادسرا سخت و حساس است.

وی یکی از اولویت‌های اصلی دادستانی اصفهان را تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مسن و کاهش اطاله دادرسی دانست و افزود: در ماه‌های اخیر تعداد قابل توجهی از پرونده‌های معوق و مسن در دادسرای مرکز استان اصفهان کاهش یافته است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به اینکه فلسفه وجودی دستگاه قضایی به عنوان پناه مظلومان، رفع ظلم و احقاق حق است، گفت: تکریم ارباب رجوع، خوش‌رفتاری و صبر باید سرلوحه قضات و کارکنان دادسرا باشد و چهره گشاده و برخورد انسانی با طرفین پرونده می‌تواند در جلب و تقویت اعتماد عمومی مؤثر باشد.

وی با تأکید بر اینکه امنیت عمومی باید خط قرمز همه مسؤولان باشد، ادامه داد: قضات دادسرا در مواجه با تهدیدات امنیتی و مخلان امنیت روانی و اراذل و اوباش و مجرمان جرایم خشن نباید هیچ‌ گونه تساهل و تسامحی داشته باشند و لازم است با این عناصر با قاطعیت برخورد قانونی شود.

موسویان گفت: هم‌افزایی و مشورت با قضات محاکم و تجدیدنظر و بهره‌مندی از تجربیات قضات با تجربه می‌تواند در تصمیمات قضایی بسیار راهگشا باشد.