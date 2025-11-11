وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اقدامات این وزارتخانه بر اساس برنامه هفتم، گفت: ایجاد شهر کودک، اصلاح نحوه جذب دانشجویان، وضعیت فنی و حرفه‌ای و نحوه وصول درآمد‌های فعالیت‌های فوق العاده از جمله مواردی بود که آیین‌نامه آنها تدوین شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به ارائه گزارشی در حوزه تکالیف تمهیدی از برنامه هفتم به این وزارتخانه پرداخت و گفت: کارگروه اقدام به صورت مرتب جلسات خود را برگزار کرد و برای سنجه‌های عملکردی اقدامات لازم را داشتیم. محتوای آموزشی نیز تولید شده که همه اینها از جمله اقدامات تمهیدی است. ایجاد شهر کودک، اصلاح نحوه جذب دانشجویان، وضعیت فنی و حرفه‌ای و نحوه وصل درآمد‌های فعالیت‌های فوق برنامه که از جمله آیین نامه‌هایی بود که بر اساس برنامه هفتم نوشته شد. نظام جامع تربیتی از جمله اسنادی است که در این وزارتخانه تنظیم و تدوین شد؛ سند تنوع بخشی به مهد‌های کودک از جمله خانگی‌ها ابلاغ شده و ۳ سند دیگر تدوین و در فرایند تصویب است. اساسنامه نیز صندوق ذخیره فرهنگیان از جمله اقدامات ما بود.

وی با اشاره به تصویب اساسنامه نهضت سوادآموزی، عنوان کرد: در حوزه تکالیف گزارشی، از مجموع ۶ تکلیف، ۲ تکلیف انجام شد. کل تکالیف اقدامی ۱۱۰ بود که تنها ۲۰ تکلیف نیمه تمام مانده است. از مجموع ۲۹ سنجه عملکردی، ۲۰ سنجه در برش سالانه، عملکرد کامل داشته و یا بیش از هدف کمّی مورد انتظار انجام شده است و ۳ سنجه با توجه به برش سالانه عملکرد کمتر داشته که نیازمند اعتبار بوده است. ۶ سنجه نیز مالایطاق بوده است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: تعداد آیین نامه‌های مصوب طی ۲ ماه گذشته پیشرفت داشت. نسبت دانشجومعلم به استاد مطابق نص قانون محاسبه شده است. آمار دقیق بازنشستگان دانشگاه فرهنگیان ۲۵۵ نفر بود که ۲۷۷ نفر در قبال آن جذب شده است. این اقدام، نسبت دانشجو به معلم را به شدت بهبود می‌بخشد. تعداد کلاس‌های ابتدایی به ۳۰ هزار و ۹۹۷ کاهش یافته است. این تعداد در دوره متوسطه اول به تعداد ۱۶ هزار و ۱۲۰ کلاس رسیده که ۱۳ درصد کاهش داشته است. درباره معدل، قانون معدل کل متوسطه را هدف گذاری کرده و صرفا امتحان نهایی پایه دوازدهم را ملاک قرار ندادیم. معدل فنی حرفه‌ای به اندازه یک نمره و در حوزه نظری به میزان نیم نمره افزایش داشته است.

وی همچنین تدوین اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان را اقدام قانونی دانست و افزود: اقدامات بعدی منوط به پذیرش آن از سوی مراجع ذیربط و دولت است. در حوزه آموزش‌های مهارتی تلاش کردیم تا با توسعه هنرستان‌ها و کارگاه‌ها به اهداف مورد نظر برسیم. بر اساس آیین نامه توسعه هنرستان ها، احداث و قرارگیری ۸۴۹ هنرستان در جوار کارخانه‌ها مد نظر است. بیش از ۱۱۰ هزار دانش آموز در هنرستان‌ها شاغل شده‌اند. توسعه هنرستان‌ها عشایری و روستایی از ۱۲۶ به ۱۴۵ افزایش یافته است.