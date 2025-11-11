پخش زنده
سفیر ایران در چین به هراه هیئتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی از غرفه کالاها و خدمات ایران درهشتمین نمایشگاه بین المللی واردات شانگهای بازدید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، هیئت ایرانی ضمن بازدید از غرفههای ایران با تجار و تولیدکنندگان کالا و خدمات ایرانی حاضر در این نمایشگاه ازنزدیک گفتوگو کرده و صحبتهای غرفه داران را شنیدند.
تجار و تولیدکنندگان ایرانی در این گفتوگوها ضمن ارائه برخی پیشنهادها و بیان پارهای مشکلات، با اشاره به وضعیت صادرات ایران به چین نسبت به حضور پررنگ ایرانیان در این دوره از نمایشگاه ابراز خرسندی کرده و بر تسهیل حضور تجار و بازرگانان در رویدادهای چین تاکید کردند.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین هم در خلال این بازدید که چندین ساعت به طول انجامید، حضور شرکتهای ایرانی در نمایشگاه بینالمللی واردات چین را عالی ارزیابی کرد و گفت: این نمایشگاه که سالانه بیش از سه میلیون مخاطب را به خود جذب میکند، به یک دروازه ورود به دنیای تولید و دنیای تکنولوژی و تجارت تبدیل شده است.
آقای رحمانی فضلی گفت: رابطه ما با چین، یک رابط منطقی، معقول و به معنای واقعی دو جانبه است. ما به دنبال آن هستیم مسیری را برای تجارت با چین طراحی کنیم که آسانتر و سریع بتواند ما را به اهداف برساند.
به گفته سفیر ایران، در نمایشگاه امسال هم کالاهای سنتی ایران همچون فرش، صنایع دستی و محصولاتی نظیر زعفران و خشکبار ارائه شده و هم محصولات پیشرفته و کالاهای شرکتهای دانش بنیان که چهرهای از ایران فناور را به جهان ارائه میکند.
امسال درنمایشگاه بین المللی واردات شانگهای، نزدیک به ۷۰ شرکت ایرانی در دو بخش پایون ملی و بخش تجاری شرکت داشتند که محصولات ایران در حوزه پتروشیمی، مواد معدنی، صنایع و فناوریهای نو، داروسازی و ساخت تجهیزات پزشکی پیشرفته، صنایع غذایی، فرش و صنایع دستی را عرضه کردهاند.