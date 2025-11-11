به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، احمد نادری در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به دستگاه‌های اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

تذکر کمال حسین پور نماینده مردم پیرانشهر، سردشت و میرآباد به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در مورد ضرورت تأسیس و استقرار ادارات و سازمان‌های خدمات‌رسان در شهرستان میرآباد.

تذکر کمال حسین پور به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد ضرورت تأمین دستگاه‌ام‌آرآی برای بیمارستان سردشت.

تذکر مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مردم رودبار به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد پیگیری و رسیدگی به مشکلات کمبود منابع انسانی در بیمارستان‌های ولیعصر رودبار، منجیل و رستم‌آباد و شبکه بهداشت شهرستان رودبار.

تذکر مهرداد گودرزوندچگینی به وزیر نفت و وزیر نیرو در مورد رسیدگی به موضوع نیمه‌کاره حرایم خطوط انتقال گاز در شهرستان رودبار

تذکر شهین جهانگیری نماینده مردم ارومیه و ۳۱ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد ضرورت احداث و تجهیز مرکز درمانی در منطقه محروم و پرجمعیت سیلوانا در شهرستان ارومیه

تذکر شهین جهانگیری و تعدادی از نمایندگان به وزیر نیرو در مورد ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد تنوع در سبد تولید برق کشور

تذکر محمود طاهری نماینده مردم شبستر و ۴۱ نفر از نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش در مورد لزوم اجرای تعهدات وزارتخانه در قرارداد‌های مشارکتی مدارس خیرساز و ارائه برنامه زمان‌بندی برای تکمیل مدارس نیمه‌تمام.

تذکر محمود طاهری و ۲۷ نفر از نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش در مورد لزوم بازسازی و نوسازی مدارس شهر‌ها و روستا‌های شهرستان شبستر.

تذکر احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر و ۳۲ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور در مورد لزوم تسریع در ساخت و اتمام پل خلیج فارس.

تذکر علی‌اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان و ۲۶ نفر از نمایندگان به وزیر ورزش و جوانان در مورد ضرورت تسریع در تکمیل دو ورزشگاه انقلاب و ۵۰۰۰ نفری دامغان.

تذکر علی‌اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان و ۵۱ نفر از نمایندگان به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد لزوم افزایش پزشکان متخصص در مناطق محروم.

تذکر سید محسن موسوی موسوی‌زاده نماینده مردم اهواز، بابی، حمیدیه و کارون به رئیس جمهور در مورد ضرورت اعطای مجوز کشت معیشتی برنج به کشاورزان استان.

تذکر محمد رستمی نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه و ۴۴ نفر از نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش در مورد لزوم تسریع در صدور کارت پایان خدمت معلمان که تعهدات خدمتشان به پایان رسیده است.

تذکر مصطفی نخعی نماینده مردم نهبندان و سربیشه و ۲۶ نفر از نمایندگان به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد رسیدگی به شرایط نامناسب مالی بیمارستان‌های نهبندان و سربیشه.

تذکر روح‌الله نجابت نماینده مردم شیراز و زرقان و ۲۳ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی در مورد تعریض و بهسازی محور شیراز – خرامه.

تذکر محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز، بافت، ابرکوه، خاتم، مهاباد و مروست و ۳۷ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور در مورد لزوم حل بخشی از مشکلات ناشی از تورم و کاهش ارزش پول ملی با حذف صفر از پول ملی و انجام اصلاحات مالی.

تذکر محمدرضا صباغیان بافقی و ۳۶ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور در مورد لزوم اجرای قانون و مشخص نمودن منابع اعتباری لازم جهت ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه شهرستان‌ها و بخش‌هایی که معدن در آن واقع شده است.

تذکر سید نجیب حسینی نماینده مردم مینودشت، گالی کش و کلاله و ۳۶ نفر از نمایندگان به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد لزوم جلوگیری از انتقال زودهنگام پزشکان متخصص از مناطق محروم قبل از پایان مدت خدمت قانونی.

تذکر سیدمحمد پاکمهر و ۲۶ نفر از نمایندگان به وزیر نیرو در مورد ضرورت بازنگری در حذف شهر بجنورد از لیست شهر‌های پرتنش آبی

تذکر سیدمحمد پاکمهر و ۶۰ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صمت و وزیر دادگستری در مورد لزوم جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت نان در برخی شهر‌ها

تذکر سلام ستوده به وزیر ورزش و جوانان در مورد لزوم رسیدگی به مشکلات هیات‌های ورزشی

تذکر سلام ستوده و ۳۱ نفر از نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش در مورد لزوم رسیدگی به مشکلات هیات‌های ورزشی

تذکر سلام ستوده به وزیر آموزش و پرورش در مورد تسریع در تامین اعتبار برای ساخت مدارس مهاباد

تذکر علیرضا نوین و ۲۸ نفر از نمایندگان به فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد ضرورت رسیدگی به علت عدم اختصاص غرفه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به انجمن صنفی ناشنوایان مهستان آذربایجان شرقی

تذکر علیرضا نوین و ۲۷ نفر از نمایندگان به وزیر کشور در مورد ضرورت نظارت بر گفتار و عملکرد نمایندگان عالی دولت در استان‌ها

تذکر رمضان رحیمی دشتلوییو ۵۳ نفر از نمایندگان به وزیر نیرو در مورد لزوم توجه جدی به بازچرخانی پساب توسط وزارت نیرو

تذکر هادی محمودپور و ۴۳ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی در مورد ضرورت تسریع در تشکیل کمیته ویژه به منظور نجات ۴۱ هزار قنات در کشور

تذکر محمدرضا محسنی و تعدادی از نمایندگان به وزیر کشور در مورد ضرورت ارتقا سطح دهستان‌های پیراکوه و بالاجوین به بخش

تذکر عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی و احمد مرادی به وزیر کشور در مورد لزوم تسریع در اعلام مرز رسمی در بندر کرکسر در شرق جاسک و بندر کوهستک شهرستان سیریک

تذکر کمال حسین پور به وزیر جهاد کشاورزی در مورد ضرورت احداث پایگاه چند منظوره حفاظتی پژوهشی در شهرستان میرآباد

تذکر کمال حسین پور به وزیر ورزش و جوانان در مورد ضرورت تسریع احداث طرح ملی سالن ورزشی طبقاتی در سردشت

تذکر رحمت الله نوروزی به وزیر قیمت در مورد ضرورت مدیریت صحیح در تولید و عرضه سیمان جلوگیری از لطمه به صنایع تولیدی وابسته به سیمان و بیکاری کارگران