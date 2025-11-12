برگزاری بیش از ۵۰۰ برنامه فرهنگی در کتابخانههای استان
در هفته کتاب و کتابخوانی از برترینهای حوزه کتاب و پیشکسوتان کتابداری تجلیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در نشست مدیرکل کتابخانههای عمومی استان با اصحاب رسانه برنامههای هفته کتاب و کتابخوانی در استان تشریح شد. مدیرکل کتابخانههای عمومی استان در این نشست گفت: هفته کتاب و کتابخوانی فرصت مناسبی برای یادآوری اهمیت کتاب و فرهنگ مطالعه در میان اقشار مختلف مردم است. محسن جبارنژاد یکی از برنامههای اصلی نهاد کتابخانههای عمومی را توسعه کتابخانههای مجازی دانست و افزود: این طرح از نظر زیرساختی نسبت به سطح کشوری هنوز فاصلههایی وجود دارد. مدیرکل کتابخانههای عمومی استان با بیان اینکه کتابخانههای عمومی تلاش کردهاند بر اساس نیاز مردم حرکت کنند، افزود: فضای کتابخانهها بازسازی و به سمت تبدیل شدن به پاتوقهای اجتماعی سوق داده شده است. وی با بیان اینکه ۶۵ کتابخانه عمومی در کهگیلویه و بویراحمد فعال است گفت: در حال حاضر بیش از ۴۲ هزار نفر عضو فعال کتابخانههای عمومی استان هستند و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به نزدیکترین کتابخانه محل سکونت خود، بهصورت رایگان عضو کتابخانههای عمومی شوند. جبارنژاد با اشاره به برنامههای هفته کتاب و کتابخوانی در کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: در این هفته بیش از ۵۰۰ برنامه فرهنگی در سطح کتابخانههای عمومی استان برگزار میشود. مدیرکل کتابخانههای عمومی استان ادامه داد: از جمله این برنامهها افتتاح طرحهای بازسازی کتابخانه مرکزی، افتتاح طرحهای عمرانی در حوزه کتابخانههای عمومی، تجلیل از برترینهای حوزه کتاب، دیدار از خانوادههای شهدا، تجلیل از پیشکسوتان کتابداری، برگزاری همایش کتاب د، غبارروبی گلزار شهدا، نشست با اصحاب رسانه، حضور در نماز جمعه، برگزاری جلسه شعرخوانی و رونمایی از کتاب میتوان اشاره کرد.