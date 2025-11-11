پخش زنده
رئیس تعزیرات حکومتی اندیمشک از ضبط کالای قاچاق و جریمه متخلف به پرداخت بیش از ۶۴۱ میلیون ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا وحیدی مهر گفت: ماموران نیروی انتظامی در ایست و بازرسی پل و زال اندیمشک پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف کالای به ظن قاچاق شامل کولر گازی، جارو برقی و سرخ کن، گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی افزود: پرونده قاچاق کالا به ارزش ۶۴۱ میلیون و ۷۳۶ هزار ریال در شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اندیمشک رسیدگی شد.
وحیدی مهر اظهار داشت: شعبه با تحقیقات لازم، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای قاچاق کشف شده، متخلف را به پرداخت ۶۴۱ میلیون و ۷۳۶ هزار ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.
رئیس تعزیرات حکومتی اندیمشک میگوید: شعبه همچنین بابت خودرو حامل کالای قاچاق، ۶۴۱ میلیون و ۷۳۶ هزار ریال معادل ارزش کالای کشف شده به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت یک میلیارد و ۲۸۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.