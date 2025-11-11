پخش زنده
مدیرکل بنیاد مسکن لرستان گفت: طرح هادی در همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان بروجرد تا ۲ سال آینده اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل بنیاد مسکن لرستان در حاشیه بازدید از روستای کپر جودکی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از محل اعتبارات سال گذشته شهرستان بروجرد ۲۰۰ هزار مترمربع آسفالت با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان در معابر روستایی انجام شده است.
پویا تابعی؛ افزود: تعداد ۱۲ روستای شهرستان بروجرد از طرح آسفالت معابر باقیمانده که با برنامهریزی انجام شده این روستاها نیز طرح هادی اجرا خواهد شد.
معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد گفت: امسال سه روستای شهرستان بروجرد از جمله روستای کپر جودکی معروف به روستای لکلکها اجرای طرح هادی با اعتبارات ملی انجام خواهد شد.
قدرت الله ولدی افزود: برای اجرای طرح هادی در سه روستای بروجرد ۹ هزار مترمربع سنگ فرش با اعتبار چهار میلیارد تومان هزینه طی امسال و سال آینده هزینه خواهد شد.
وی اظهار داشت: در اجرای طرح هادی روستایی از محل اعتبارات در اختیار نمایندگان در حوزه بنیاد مسکن و اعتبارات دهیاریها برای عمرانآبادی هزینه خواهد شد.
فرماندار بروجرد گفت: برای اجرای طرح هادی روستایی از مصالح سنتی استفاده میشود تا هویت و بافت سنتی روستا حفظ شود، روستای کپر جودکی روستای گردشگرپذیر است و باید موردتوجه قرار گیرد.
ولدی با اشاره به اینکه تلاش میکنیم طرح هادی در همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار اجرا شد افزود: ۵۳ روستای شهرستان که محدوده عرفی آنها مشخص نیست که این کار ظرف چند ماه آینده مشخص و اجرای طرح هادی انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه واگذاری زمینهای اطراف روستا چارچوب قانون دارد اظهار کرد: اجازه نخواهیم داد زمینهای کلاس یک و دو که زمینهای ارزشمندی برای کشاورزی هستند برای ساختوساز تخریب شوند.