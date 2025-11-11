به گزارش خبرگزاری صداوسیما مراسم افتتاح و بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی سازمان حفاظت محیط زیست با حضور انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، جمعی از مدیران ارشد این سازمان و اصحاب رسانه در موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان برگزار شد.

انصاری در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های حاجتی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس و وزیری رئیس مرکز پشتیبانی و منابع انسانی سازمان، در پیگیری و اجرای این پروژه اظهار داشت:این طرح در حالی در مدت‌زمان سه ماهه به بهره‌برداری رسید که اجرای آن برای دوره‌ای چهار ساله برنامه‌ریزی شده بود، اما با اهتمام و پیگیری مستمر همکاران، بسیار زودتر از موعد به سرانجام رسید.

وی همچنین از همکاری و حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری دکتر حسین افشین در اجرای این طرح قدردانی کرد.