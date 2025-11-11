ایجاد ۵۰۰ هزار شغل از خرداد ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در تشریح اقدامات وزارت تعاون در راستای اجرای برنامه هفتم گفت: از خرداد ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ حدود ۵۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: برای اولین بار در تاریخ برنامههای توسعه ایران که از سال ۱۳۲۷ تاکنون نزدیک به ۸۰ سال از تدوین برنامههای توسعه میگذرد برنامههای توسعه با این جدیت مورد بررسی قرار نگرفته، دولت هم از ابتدای کار به صورت هفتگی رصد کرده که آییننامههای لازم مصوب شود و این همراهی دولت و مجلس انشاءالله در تحقق برنامه و حاکمیت قانون نقش مهمی را ایفا خواهد کرد و شاهد تحقق برنامه توسعه خواهیم بود.
وی افزود: به طور کلی برنامه هفتم سه محور مشخص برای وزارت کار تعیین کرده است که محور نخست اصلاح نظام حمایت اجتماعی است در حوزه نظام حمایت اجتماعی حکم مشخصی که در فصل ششم برنامه هفتم آمده موضوع فقر مطلق است این یکی از بندهایی است که از مجلس درخواست کردیم اصلاح شود چرا که به نظر میرسد اشتباه لفظی رخ داده و مقصود حذف فقر شدید بوده است حذف فقر شدید یعنی شناسایی افرادی که کل درآمدشان صرف مواد خوراکی میشود و دچار سوء تغذیه هستند با تأمین منابع لازم میتوانیم فقر شدید را در ایران از بین ببریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در راستای تحقق برنامه هفتم چند اقدام مهم انجام شده است، نخست توزیع کالا برگ که در یک سال اخیر ۴ نوبت انجام شده و موجب رضایت مردم عزیز شده دومین اقدام راهاندازی پنجره واحد خدمات حمایتی است و این طرح بیش از ۲ دهه در ادبیات قانونگذاری ایران مطرح بوده، اما تاکنون اجرا نشده است، مژده میدهم که در آذرماه امسال پنجره واحد خدمات حمایتی رونمایی خواهد شد و برای تسهیلات مشاغل خرد، خانگی و زنان سرپرست خانوار به طور کامل اجرایی میشود پیوست عدالت نیز در تحقق تحول در نظام حمایت اجتماعی نقش مهمی دارد و این اقدام در سالگرد تشکیل دولت رونمایی شد.
میدری یادآور شد: محور دوم برنامه هفتم برای وزارت کار اصلاح نظام جامع اطلاعات بازار کار است و در این زمینه نظام ثبتی اطلاعات بازار کار تدوین شده و گزارش آن هفته گذشته به نمایندگان مجلس ارسال شد و چنانچه رئیس مجلس صلاح بداند آمادهایم در جلسهای تحولات بازار کار ایران در تابستان ۱۴۰۴ را در تمامی استانها و بنگاهها ارائه دهیم، طبق برنامه ایجاد یک میلیون و ۱۰۰ هزار فرصت شغلی تکلیف شده که بر اساس گزارشها از خرداد ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴ حدود ۵۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است معمولاً ۳۰ درصد از اشتغال نیز در بازار کار غیررسمی اتفاق میافتد بنابراین بخش قابل توجهی از اهداف برنامه در این حوزه محقق شده است.
وی ادامه داد: اقدام مثبت دیگر تدوین برنامههای اشتغال در سطح استان و شهرستان است منابع تسهیلات بانکی برای نخستین بار به تفکیک هر شهرستان تهیه و ابلاغ شده تا با پیگیری دولت و نمایندگان برنامههای اشتغال محلی بهصورت دقیقتر اجرا شود و محور سوم و یکی از چالشهای اصلی کشور اصلاح صندوقهای بازنشستگی است، اصلاح این صندوقها در فصل پنجم برنامه هفتم به طور دقیق و در بندهای مشخص مورد توجه قرار گرفته آییننامههای مرتبط تصویب شده و تکالیف مشخص در حال اجراست در فصل ششم نیز تکلیف شده بود که پوشش بیمه اجتماعی و بازنشستگی از ۷۳ درصد به ۷۶ درصد افزایش یابد و وابستگی به بودجه دولت کاهش پیدا کند در مقایسه با کشورهای دیگر که پوشش بیمهای بین ۹ تا ۸۳ درصد است پوشش ۷۳ درصدی در ایران شاخصی مطلوب به شمار میرود.
این عضو کابینه دولت چهاردهم یادآور شد: در زمینه افزایش پوشش بیمهای اقدامات خوبی انجام شده از جمله تدوین آییننامه ضوابط سرمایهگذاری تحقق کامل بند ج ماده ۲۸ در زمینه شمول کارفرمایان پیگیری طرح بیمه رانندگان حملونقل پلتفرمی که در مجلس در حال بررسی است و پس از تصویب موجب افزایش پوشش بیمهای در بخش حملونقل اینترنتی خواهد شد همچنین معافیت سهم کارفرمایان مازاد بر ۳۰ سال به طور کامل اجرا شده و آزمون ویس برگزار شده کاهش نیمدرصدی سهم بیمه در سال اول نیز عملیاتی شده است و این مجموعه اقدامات نشان میدهد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در مسیر اجرای تکالیف برنامه هفتم با همکاری دولت و مجلس گامهای مؤثری برداشته و امیدوار است با ادامه این روند شاهد تحقق کامل اهداف توسعهای در حوزههای حمایت اجتماعی اشتغال و بازنشستگی باشیم.