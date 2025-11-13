پخش زنده
امروز: -
عبدالحسین ادیبان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از تامین و توزیع بیش از ۷ هزار و ۴۰۰ تن نهاده کشاورزی به کارگزاریها توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورز استان زنجان در مهر ماه ماه ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ عبدالحسین ادیبان افزود: این میزان کود به تفکیک شامل، حدود ۷ هزار تن کود اوره و ما بقی کودهای فسفات و پتاس میباشد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان افزود: مصرف همزمان و متوازن کودهای ازته و فسفاته و پتاسه در کشت محصولات پاییزه را کلید افزایش عملکرد و بهرهوری منابع خاک دانست
ادیبان گفت: دسترسی به موقع کشاورزان به کودهای شیمیایی، بهویژه کود اوره که نقش مهمی در رشد و عملکرد گیاهان دارد، از ارکان اساسی افزایش بهرهوری و تضمین امنیت غذایی در سطح محلی و ملی است.