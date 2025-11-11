پخش زنده
امروز: -
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان یزد: همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی با شعار «کتاب، خانهای برای ایران»، فعالیتهای گستردهای در راستای ترویج فرهنگ مطالعه، بلندخوانی و معرفی آثار نویسندگان بومی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رفیعی در جمع خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن هفته کتاب و کتابخوانی گفت: سیوسومین دوره این رویداد فرهنگی از ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه برگزار میشود و شعار امسال آن «کتاب، خانهای برای ایران» تعیین شده است.
وی با اشاره به برنامههای ادارهکل کتابخانههای عمومی استان افزود: یکی از اصلیترین برنامههای پیشبینیشده، افتتاح زنگ کتابخوانی در مدارس استان است که برای سومین سال پیاپی اجرا میشود. در این طرح، همکاران کتابداران ما به صورت داوطلبانه در ۳۷ مدرسه حضور مییابند و فعالیتهایی همچون بلندخوانی کتاب، آموزش شیوههای مطالعه، فلسفه برای کودکان و قصهگویی را برگزار میکنند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان یزد تصریح کرد: هدف از این اقدام، تقویت علاقه به کتاب و شکلگیری عادت مطالعه در بین کودکان و نوجوانان است تا در آینده شاهد ارتقای فرهنگ کتابخوانی در جامعه باشیم.
رفیعی درباره دیگر برنامههای این هفته گفت: در سطح شهرستانها نیز رونمایی از آثار نویسندگان یزدی انجام میشود که شامل چندین عنوان کتاب تازهمنتشرشده از نویسندگان بومی استان است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان یزد با اشاره به فعالیتهای فرهنگی متنوع دیگر اظهار داشت: مرحله نهایی و اختتامیه مسابقه جام کتاب (کتاببازی) که با مشارکت اعضای کتابخانههای عمومی برگزار شده بود، در همین هفته برگزار خواهد شد.
رفیعی از برگزاری اختتامیه پویش ملی «قصه من و قصههای بابا آذر» خبر داد و افزود: در این پویش بیش از ۹۵۰ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شد که از برگزیدگان این پویش نیز تجلیل به عمل خواهد آمد.