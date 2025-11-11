تیم ملی فوتبال قطع عضو ایران در دومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا مقابل سوریه به پیروزی پرگل دست یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات فوتبال قطع عضو قهرمانی آسیا و همچنین کسب سهمیه جام جهانی ۲۰۲۶ کاستاریکا در جاکارتا اندونزی درحال برگزاری است.

این مسابقات با حضور ۱۰ کشور آسیایی ایران، عراق، سوریه، یمن، ژاپن، مالزی، ازبکستان، بنگلادش و به میزبانی اندونزی درحال برگزاری است.

تیم ایران در گروه A قرار دارد که با کشور‌های میزبان، سوریه و عراق هم گروه شده است.

ایران در اولین دیدار خود نیز به مصاف عراق رفت و با تساوی صفر بر صفر بازی به اتمام رسید.