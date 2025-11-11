پخش زنده
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی اهواز گفت: خوزستان طی سه تا چهار دهه گذشته میزبان سرمایهگذاریهای کلانی بوده که اکنون بخش قابلتوجهی از آنها متوقف مانده است، اما در صورت احیا میتوانند بدون نیاز به منابع جدید، به موتور اشتغال و تولید استان تبدیل شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمیدرضا مستانی در نشست هماهنگی دومین رویداد «همایش وفاق ملی برای سرمایهگذاری در تولید» با حضور مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان اظهارکرد: پیش از هرگونه تلاش برای جذب سرمایهگذار جدید، باید ظرفیتهای راکد و سرمایههای رهاشده در استان خوزستان احیا شوند، زیرا بدون رفع مشکلات اجتماعی و فرهنگی محیط کار، هیچ سرمایهگذاری در استان دوام نخواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاران فعال در استان با چالشهای جدی در بخشهای مختلف از جمله موضوعات اجتماعی مواجه هستند تصریح کرد: حل این مسائل نیازمند ورود جدی و همکاری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاههای اجرایی مرتبط است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز تاکید کرد: حل این چالشها در گرو فرهنگسازی و ارتقای سطح آگاهی عمومی است و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان باید در این زمینه نقش تسهیلگر را ایفا کند.
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی اهواز با تأکید بر اولویت فعالسازی سرمایهگذاریهای موجود گفت: خوزستان در طول سه تا چهار دهه گذشته شاهد سرمایهگذاریهای کلانی بوده که اکنون بخش قابلتوجهی از آنها متوقف یا راکد ماندهاند.
به گفته مستانی، این ظرفیتهای غیرفعال در صورت بازآفرینی میتوانند به موتور اشتغال و تولید استان تبدیل شوند و نیازی به تزریق منابع عظیم جدید نخواهد بود.
وی با بیان اینکه تمرکز صرف بر جذب سرمایهگذار جدید بدون حل مشکلات فعلی نتیجهبخش نیست، افزود: اگر سرمایهگذاران فعلی احساس حمایت نکنند، ورود سرمایهگذاران تازه به استان سخت خواهد شد.
مستانی در بخش دیگری از سخنان خود مدل «تولید بدون کارخانه» را بهعنوان راهکاری عملی برای فعالسازی ظرفیتهای خالی معرفی کرد و گفت: این مدل که دستکم یک دهه است در کشور اجرا میشود، میتواند به استفاده بهینه از زیرساختهای موجود کمک کند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز ادامه داد: در این شیوه، برندها یا شرکتهای دارای مدیریت تولید، با همکاری مالکان کارخانههای غیرفعال، ظرفیتهای بلااستفاده را پر کرده و تولید را احیا میکنند.
مستانی با تاکید بر اینکه اداره کار و سایر نهادهای اجرایی، ضمن تمرکز بر حل مسائل اجتماعی و فرهنگی محیط کسبوکار، زمینه بازگشت سرمایههای راکد را فراهم کنند یادآورشد: احیای این سرمایهها علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، پیام مثبتی برای سرمایهگذاران جدید خواهد داشت و اعتماد عمومی را به روند توسعه استان بازمیگرداند.