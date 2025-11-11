به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن پیام علی احمدنیا، سرپرست امور اطلاع رسانی دولت، در شبکه ایکس به شرح زیر است:

«مردم دو سهیمه بنزینی از دولت به صورت ماهانه دریافت می‌کنند یک سهیمه ۶۰ لیتری به قیمت ۱۵۰۰ تومان و یک سهیمه ۱۰۰ لیتری به قیمت ۳۰۰۰ تومان هر دو این سهمیه‌ها پا برجاست و هر ادعایی در مورد گران کردن آنها توسط دولت یک دروغ است.

‏مردم را با سخنان نسنجیده نگران نکنیم.»