سرپرست امور اطلاع رسانی دولت در پیامی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: مردم دو سهیمه بنزینی از دولت به صورت ماهانه دریافت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن پیام علی احمدنیا، سرپرست امور اطلاع رسانی دولت، در شبکه ایکس به شرح زیر است:
«مردم دو سهیمه بنزینی از دولت به صورت ماهانه دریافت میکنند یک سهیمه ۶۰ لیتری به قیمت ۱۵۰۰ تومان و یک سهیمه ۱۰۰ لیتری به قیمت ۳۰۰۰ تومان هر دو این سهمیهها پا برجاست و هر ادعایی در مورد گران کردن آنها توسط دولت یک دروغ است.
مردم را با سخنان نسنجیده نگران نکنیم.»