وزیر آموزش و پرورش در نشست کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن گفت: با ایجاد سامانه جامع آموزش عمومی قرآن، همۀ دستگاههای اجرایی مکلف به انجام فعالیت در امر آموزش عمومی قرآن، میتوانند اطلاعات و فعالیتهای خود را در این سامانه، بارگذاری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش و رئیس کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور با حضور در شصت و پنجمین نشست این کمیسیون که امروز ۲۰ آبان برگزار شد، با قدردانی از تلاش دبیرخانه کمیسیون گفت: از جمله دستاوردهای فعالیت یکساله کمیسیون در ساختار جدید، ترسیم نقشهای جامع برای آموزش عمومی قرآن در کشور بوده است.
آقای کاظمی ادامه داد: مسئولان دبیرخانه کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور، با تشکیل ساختار جدید از پشتوانه نظری و فکری کمیتههای تخصصی برخوردارند، همچنین در حرکتی مبتکرانه که هیئت اندیشهورزی نیز به موازات آن تشکیل شده است، توانستهاند بستر را برای ایجاد شبکه آموزش عمومی قرآن در استانها فراهم کنند.
وی تصریح کرد: با ایجاد این ساختارهای نوگرایانه، شاهدیم که در طول یک سال فعالیت این کمیسیون، محتواهایی مؤثر برای اشاعه آموزش عمومی قرآن در کشور، تولید و عرضه شده است. البته همچنان در آغاز راه هستیم و تا نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.
وزیر آموزش و پرورش به ظرفیت بکر و مؤثر موجود در مهدهای کودک و پیشدبستانی اشاره کرد و گفت: از زمینههای مساعد برای گسترش شبکه آموزش عمومی قرآن، مهدهای کودک و مقاطع پیشدبستانی هستند که تأکید کردهایم، سازمان تعلیم و تربیت کودک به عنوان متولی این بخش، باید در زمینه راهاندازی کارگروه تخصصی آموزش قرآن برای این مقطع سنی، کوشا باشد.
رئیس کمیسیون تخصصی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور افزود: از جمله حوزههای مورد تأکید در گسترش کمی و کیفی مسئله آموزش عمومی قرآن، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی است؛ من این دو حوزه به انضمام سازمان تعلیم و تربیت کودک را، حوزههای پیشران در آموزش عمومی قرآن میدانم که باید با استفاده از محتواهای چندرسانهای نوظهور و جدید، افق روشنی را در زمینه آموزش عمومی قرآن برای آنها، والدین و خانوادههایشان فراهم کنند.
آقای کاظمی تأکید کرد: بعد از مشخص شدن ساختارها و بسترهای مورد نظر، اقدام دیگر، برنامهریزی عملیاتی و اجرایی است. این کمیسیون باید مرجع دریافت برنامه قرآنی دستگاههای تصمیمساز و اجرایی کشور باشد. آنها باید برنامههای کوتاه مدت و بلند مدت خود را براساس ظرفیتهای موجود، منابع انسانی و مالی که در اختیار دارند، تبیین کنند تا کمیسیون در مقاطع تعیینشده، در زمینه مطالبهگری از آنها، اقدام کند.
وی گفت: اجرای صرف برنامههای مورد نظر، ملاک موفقیت این کمیسیون نیست، در گام بعدی باید رصد و پایش در دستور کار قرار گیرد. شاید اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده باشد، اما به دلیل نبود سامانه جامع اطلاعرسانی، باقی متولیان امر آموزش عمومی قرآن از آن بیاطلاع باشند؛ در نتیجه نیازمند ایجاد سامانهای جامع در زمینه آموزش عمومی قرآن کشور هستیم.
رئیس کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور افزود: ایجاد سامانه جامع آموزش عمومی قرآن، مرجعی فراهم میکند تا در آن همه فعالیت های نهادهای قرآنی، دستگاههای حکومتی و اجرایی در این زمینه بارگذاری و بهروزرسانی شود که هم الگویی تشویقی برای دیگر دستگاهها درباره فعالیتهای قرآنی و پررنگتر شدن آنها فراهم میکند و هم امکانات، کمبودها، کاستیها، موانع و چالشها، برای رسیدن به اهداف مورد نظر، احصا و برای رفع آنها تلاش خواهد شد.