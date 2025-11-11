به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پروژه "تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید خرازی با بزرگراه دوگاز" که شامل تکمیل و رفع نواقص چهار لوپ این تقاطع، احداث بخشی از بزرگراه شمالی–جنوبی دوگاز و تکمیل کندروی جنوبی بزرگراه شهید خرازی در این محدوده است، مراحل پایانی خود را پشت سر می‌گذارد.

دراین پروژه چهار دستگاه لوپ و محور واسط دوگاز بهمراه کندروی جنوبی به طول مجموع ۴۱۸۰ متر تحویل شهروندان می‌گردد.

مهدی صداقتی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران با بیان اینکه عملیات عمرانی چهار لوپ تقاطع بزرگراه شهید خرازی با بزرگراه دوگاز بهمراه بخش ارتباطی بزرگراه دوگاز به طول ۲۱۰۰ متر به اتمام رسیده، افزود: عملیات اجرایی کندروی جنوبی بزرگراه شهید خرازی حدفاصل بلوار اردستانی تا بلوار پژوهش متعاقب جمع آوری دوربرگردان همسطح بزرگراه خرازی، سرعت گرفت.

وی با اشاره به ادامه عملیات زیرسازی این کندروی ۲۰۸۰ متری، نصب تابلو و علائم ترافیکی، اجرای آسفالت و خط کشی مسیر را از کار‌های پیش رو برشمرد.

صداقتی پیشرفت این پروژه را بالغ بر ۹۵ درصد اعلام کرد و آبان ماه جاری را زمان بهره برداری از آن دانست.